Bretagne. Dans cette commune, la mairie fouille les poubelles et met des amendes à ceux qui ne respectent pas les règles

Jeter ses ordures ne se fait pas n'importe comment. Dans le Morbihan, on tient à le rappeler, une commune a même décidé de chercher l'adresse des personnes les plus irrespectueuses... dans leurs détritus.

Comment faire pour limiter les incivilités et les comportements qui nuisent à l'ensemble d'une collectivité ? C'est une question qui soulève de grands débats dans beaucoup de conseils municipaux. La ville de Lorient et l'agglomération ont, elles, décidé dernièrement de muscler leurs actions pour préserver leur espace public. La municipalité multiplie les campagnes de communication et les opérations de terrain afin de rappeler aux habitants les règles de propreté et les coûts liés aux incivilités.

Durant l'été 2025, les rues de la ville aux six ports ont ainsi été ponctuées d'affiches de sensibilisation. Et le 29 septembre, une opération a même été organisée en présence de Laure Dechavanne, adjointe déléguée à l'espace public, comme le rapporte Actus.fr. L'occasion de montrer comment les services municipaux interviennent directement sur le terrain. Car l'un des problèmes qui ne cesse de croître reste celui des dépôts sauvages. Pour retrouver les responsables, les agents vont jusqu'à fouiller sacs-poubelles et encombrants afin d'y dénicher une facture ou un colis portant une adresse. Avec comme objectif de trouver l'identité des contrevenants. Les éléments collectés sont ensuite transmis à la police municipale.

Il faut dire que le phénomène des dépôts sauvages a pris de l'ampleur : en 2024, plus de 110 tonnes de déchets ont été ramassées en dehors des circuits habituels, pour un coût estimé à 45 000 euros pour la collectivité. Un surcoût que la Ville ne souhaite plus assumer sans réagir.

Dans le quartier de Kervénanec, l'opération menée fin septembre par les services de la Ville et de Lorient Agglomération, devant la presse, avait pour but de rappeler que ces pratiques détériorent à la fois le cadre de vie et le budget communal. L'agglomération a bien insisté devant les journalistes qui ont assisté au déplacement : "Ces incivilités ont des effets concrets sur l'environnement, la qualité de vie et le budget de la collectivité. Déposer ses ordures ou encombrants sur la voie publique sans autorisation, c'est interdit. Les agents municipaux sont habilités à contrôler les dépôts pour identifier leurs auteurs", a insisté la mairie.

La sanction peut tomber rapidement. L'abandon de déchets dans la rue est passible d'une contravention de 135 euros. À Lorient, une amende administrative de 117 euros peut également être appliquée en dehors des cas de flagrant délit. Si la procédure pénale est enclenchée, l'amende grimpe jusqu'à 1 500 euros. Et dans les situations les plus graves, l'amende administrative peut atteindre 15 000 euros.