Mauvaise nouvelle pour les vacances de la Toussaint, les familles ne sont pas aidées par le calendrier cette année

A l'approche des vacances de la Toussaint, un détail du calendrier va décevoir les parents. Il faudra bien s'organiser.

Les prochaines vacances scolaires commenceront le samedi 18 octobre prochain pour une durée de deux semaines. Les élèves reprendront les cours le lundi 3 novembre. Ce sont les mêmes dates pour tout le monde, quelle que soit la zone et c'est évidemment l'occasion d'une première pause. En tout cas pour les parents qui peuvent poser quelques jours pour profiter de ce temps avec leurs enfants...

Selon la plateforme de location de vacances Abritel, les tendances des Français pour cette année se tournent vers "des escapades authentiques, dans des régions françaises où la nature montre tout son éclat en automne". Les locations y sont moins chères que sur la côte. Si la Bretagne, la Provence et la Corse gardent une place de choix dans le cœur des voyageurs, le Doubs et les Ardennes affichent 150% d'augmentation des recherches et pour l'Ain et le Lot-et-Garonne, c'est même plus de 250%.

Malheureusement, tous les parents ne peuvent ou ne veulent pas poser de congé à cette période. De plus, en regardant de plus près le calendrier, un petit inconvénient se glisse pendant ces deux semaines et ne va pas les aider à gérer leurs enfants : cette année, le premier jour férié de l'année scolaire, soit le 1er novembre, tombe, en effet, un samedi.

Pas de week-end prolongé ou de journée supplémentaire partagée avec les enfants. Pour les parents qui ne prennent pas de congés, il faudra donc bien faire garder son enfant pendant les deux semaines complètes. Grands-parents, centre aéré ou nourrice, il va falloir trouver une solution tout au long des vacances.

Au moins, s'ils fêtent Halloween avec leurs enfants, qui aura donc lieu le vendredi soir, les parents auront deux jours de week-end pour s'en remettre. Autre petit réconfort, sur l'année scolaire 2025-2026, seul le 1er novembre tombe un week-end. Le prochain jour férié, le 11 novembre, sera cette fois-ci en semaine, un mardi. Cela offre une possibilité de pont intéressante en posant le lundi 10 novembre, même si les enfants seront à l'école ce jour-là.

Pendant les vacances de Noël, les deux jours fériés, le 25 décembre et le 1er janvier, sont des jeudis, soit de nouvelles possibilités de faire des ponts. Pour avoir des week-ends prolongés sans poser de jours, il faudra attendre le lundi de Pâques, le 6 avril ainsi que le 1er et le 8 mai qui tomberont des vendredis.