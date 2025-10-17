Météo : deux phénomènes simultanés vont tout changer à partir de ce week-end

A partir de ce week-end, la météo va basculer. Deux phénomènes vont être perceptibles, l'un sera apprécié, le second beaucoup moins.

Ce vendredi 17 octobre, le temps est toujours agréable dans l'Hexagone. Le soleil est dominant sur la majorité des régions. Après la fraicheur matinale, les températures montent avec une douceur marquée au sud, les 20 degrés pouvant être dépassés. Ce samedi s'annonce sur le même ton. Les nuages se dissipent vite en matinée pour laisser place à un bel après-midi, sauf en Bretagne où ils pourraient devenir denses. L'ensoleillement est bien présent et quelques degrés sont encore gagnés au sud, pouvant atteindre les 25 degrés dans la partie ouest.

Le changement de temps aura lieu dimanche, arrivant par le quart nord-ouest, précise La Chaine Météo. Un double phénomène sera alors constaté : un retour de la pluie et un vent orienté sud qui va ramener de la douceur surtout en matinée.

En détails, la perturbation atlantique touchera la Bretagne dès dimanche matin et progressera ensuite sur le quart nord-ouest, notamment sur la Normandie, voire s'approchera de la région parisienne. Des rafales atteignant 70 à 80 km/h sont possibles sur les caps bretons et normands, donnant un temps bien agité. Ailleurs, quelques nuages pourraient commencer à se densifier, annonçant la généralisation de la perturbation la semaine prochaine.

L'ambiance va, en effet, devenir très automnale pendant plusieurs jours. Les brouillards matinaux disparaitront cependant sous l'effet du vent. Concernant, les cumuls de pluie, ils seront en moyenne entre 20 et 30 mm sur la moitié nord, sauf dans le nord-est où cela pourrait monter à 50-60 mm. Les régions plus au sud seront moins arrosées. Un temps beaucoup plus "dynamique" est ainsi annoncé avec des alternances rapides entre éclaircies et pluies.

Les matinées seront, par ailleurs, nettement plus douces avec des minimales souvent au-dessus des 10 degrés, voire autour de 12/13 degrés, alors que ces derniers jours elles pouvaient tomber jusqu'à 3 degrés dans le centre et l'est. Entre dimanche et mardi, les minimales gagneront souvent entre 5 à 8 degrés. L'après-midi, l'évolution sera moins perceptible, avec entre 16 et 22 degrés selon les régions. Sous les pluies cependant, ce ne sera pas forcément agréable. "Cette douceur océanique, conjuguée à l'humidité, donnera une impression de temps plus lourd et humide, typique des débuts d'automne", résume La Chaine Météo.