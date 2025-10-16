Jusqu'à 6 fois plus de débit avec une Freebox : on a trouvé le moyen ultime de booster sa fibre optique

Malgré les débits très élevés promis par les opérateurs, de nombreux abonnés déplorent de ne pas atteindre la vitesse maximale. Mais il y a une astuce pour exploiter tout le potentiel de votre connexion fibre.

Le marché de l'internet fixe est plus concurrentiel que jamais. Pour séduire de nouveaux clients, les opérateurs multiplient les offres alléchantes avec des débits de plus en plus élevés. Parmi elles, la Freebox Ultra fait figure de référence avec une vitesse symétrique de 8 Gb/s, soit 8 fois plus rapide que la fibre standard. Une prouesse rendue possible grâce à la technologie 10G-EPON (10 Gigabit Ethernet Passive Optical Network), encore peu répandue en France.

Pourtant, malgré les performances annoncées, beaucoup d'utilisateurs de la Freebox Ultra font le même constat : impossible d'atteindre le Saint Graal des 8 Gb/s, que ce soit en download ou en upload. Les speedtests affichent au mieux 1 ou 2 Gb/s, des chiffres très honorables convenons-en, mais loin des promesses du fournisseur. De quoi se sentir floué, surtout quand on paye son abonnement au prix fort.

Sachez-le : la Freebox Ultra offre bien un potentiel de 8 Gb/s grâce à sa prise 10G-EPON, encore faut-il avoir l'équipement adéquat pour en profiter. Car la box, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un maillon de la chaîne. Pour profiter d'un débit optimal, chaque élément de votre installation doit être compatible, de l'ordinateur au câble ethernet en passant par la carte réseau.

D'abord, pour booster le débit de la fibre, Free propose à ses abonnés un module SFP+ à insérer dans le port dédié situé à l'arrière de la box. Pour 10 euros de frais de port auprès de votre opérateur, ce petit composant permet de convertir la prise fibre 10G-EPON en un port Ethernet 10G plus courant. Son installation est un jeu d'enfant, il vous suffira de l'insérer jusqu'à entendre un "clic".

Une fois votre box prête, il vous faudra ensuite utiliser un câble Ethernet adapté. Oubliez les câbles bas de gamme cat. 5 ou 6, et optez pour un modèle certifié cat. 6a, cat.7 ou cat.8. Ces câbles blindés de dernière génération offrent des débits allant jusqu'à 10 Gb/s, de quoi exploiter tout le potentiel de votre connexion fibre.

Dernier point et non des moindres : votre ordinateur est-il suffisamment véloce pour encaisser un tel flux de données ? Pour en avoir le cœur net, direction le gestionnaire de périphériques pour vérifier les caractéristiques de votre carte réseau. Si elle n'est pas estampillée 10G, un changement s'impose. Une opération assez facile à réaliser soi-même sur un PC fixe, en revanche sur un portable c'est plus compliqué et il faudra probablement repasser par la case achat...

Vous l'aurez compris, atteindre le débit maximum nécessite quelques ajustements, mais rien d'insurmontable pour un utilisateur un peu débrouillard. Une fois l'installation optimisée, vous pourrez enfin profiter d'une connexion Internet digne de ce nom et regarder vos films en 4K sans le moindre ralentissement.

SFR et Orange proposent aussi un débit symétrique de 8 Gb/s, mais à des tarifs plus élevés et sans la technologie 10G-EPON. Quant à Bouygues, il faudra encore patienter pour bénéficier de telles performances. Le débit max est pour l'instant de 8 Gb/s en download et 1 Gb/s en upload.