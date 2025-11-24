Seine-Saint-Denis. Dans cette commune, des enseignants contraints d'utiliser un instrument de musique à la place des alarmes incendie

Remplacer l'alarme incendie par des instruments de musique ? C'est l'alternative étonnante qu'a trouvé la mairie de Noisy-le-Grand pour une école de la ville.

L'alarme incendie d'une école en Seine-Saint-Denis a été remplacée par une alternative surprenante. La mairie a pris cette initiative en attendant que le système d'alarme soit remplacé. Une solution qui a fait polémique notamment auprès de l'opposition municipale.

Pour contrer à un système d'alarme partiellement défectueux, certains membres du groupe scolaire la Varenne ont été équipés de vuvuzelas, rapporte Le Parisien. Ces cornes venues d'Afrique du Sud sont surtout connues des supporters de foot, le bruit qu'elles émettent est devenu célèbre lors de la Coupe du Monde 2010.

En tout, une douzaine de vuvuzelas "à 26 euros pièce" a été confié à certains enseignants, mais aussi des membres de la direction et les gardiens de l'école maternelle et élémentaire. Cette mesure a été mise en place suite à la découverte d'un dysfonctionnement de l'alarme incendie : "Lors d'un exercice réalisé après la rentrée, nous avons constaté que nous entendions à peine l'alarme", a confié une enseignante au journal, l'"une de [ses] collègues" de ce fait "n'était pas sortie avec sa classe".

Une histoire qui a fait réagir le socialiste Emmanuel Constant, dans l'opposition municipale. Celui-ci dénonce, dans un post Facebook, le "bricolage" et "l'amateurisme" de la municipalité. Le candidat aux élections municipales déclare que cette "solution" "symbolise parfaitement la gestion municipale actuelle". De son côté, la ville de Noisy-le-Grand assure que "la sécurité" du groupe scolaire "n'a jamais été laissée au hasard".

La municipalité, tenue par Brigitte Marsigny (LR), reconnaît des "dysfonctionnements intermittents" du "système de sécurité incendie", auprès du journal, mais déclare qu'elle a instauré des "mesures provisoires appliquées dans de nombreuses communes" dans ce genre de situation. Les travaux pour le remplacement complet du système défaillant pourront débuter "sans attendre le vote du budget" 2026, assure la mairie avec un budget de 110 000 euros.