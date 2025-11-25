Les prévisions météo pour décembre sont là : le froid et des journées ensoleillées arrivent

Le mois de décembre approche. Les premières prévisions météo pour cette période de fêtes ont été dévoilées et il n'y a pas que des bonnes nouvelles.

Tempête, douceur, gelées tardives, mais aussi premières neiges : novembre a été ponctué par un temps très changeant. Le mois va se terminer dans une atmosphère assez fraiche et humide. Dès la semaine prochaine, le mois de décembre va débuter, une période très attendue pour son ambiance festive. Les premières prévisions météo sont déjà tombées, permettant d'avoir une idée sur ce qui nous attend.

Décembre devrait commencer sous des journées assez pluvieuses, particulièrement sur une large moitié nord du pays. Du beau temps pourrait se détacher dans le sud-est. Les températures devraient être de saison, voire légèrement supérieures. Elles pourraient atteindre et même dépasser les 10 degrés l'après-midi, avec jusqu'à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen.

La tendance pourrait s'inverser la semaine suivante avec "un temps mou et anticyclonique, parfois plus perturbé au sud, plus sec au nord", prévoit La Chaine météo. Le flux d'ouest perturbé devrait se cantonner à la Méditerranée. Les températures seraient plutôt douces pour la saison, avec du brouillard en matinée et des après-midi agréables.

© La Chaine météo

Le temps pourrait se complexifier à partir de la mi-décembre. Alors que le nord de la France serait plutôt sous l'influence d'un anticyclone scandinave, donnant un temps sec, des basses pressions pourraient provoquer des orages sur les côtes du sud-est. Un possible refroidissement, suite à un flux de nord-est venu par l'Allemagne, pourrait s'ajouter. Les températures repasseraient alors progressivement sous les moyennes de saison.

A l'approche des fêtes, des signaux plus froids se dessinent. Reste à savoir le niveau d'intensité de cette chute des températures et des coups de froid. Alors, faudra-t-il se réchauffer au coin du feu à Noël ? Les prévisions restent évidemment à confirmer au vu du délai. Le mois de décembre s'annonce toutefois globalement plutôt doux, avec entre 0,5 et 1 degré au-dessus des normales de saison. Peu de neige devrait donc tomber en dehors des massifs, qui pourraient, pour leur part, profiter d'une belle couche blanche en altitude.