Occitanie. Un groupe chinois vise une commune pour dynamiser le tourisme et faire "plusieurs millions de chiffre d'affaires par an"

L'ouverture d'un resort haut de gamme dans les Pyrénées-Orientales se précise. Le projet pourrait rapporter gros aux acteurs économiques locaux.

Dans les Pyrénées-Orientales, le projet d'implantation du Club Med à Barcarès suscite un enthousiasme palpable parmi les élus et les professionnels du tourisme. Comme le rapporte Actus.fr, le maire Alain Ferrand vient de confirmer que le célèbre groupe de tourisme français, racheté par le chinois Fosun en 2015, devrait choisir sa commune pour son prochain projet de développement.

Le maire indique à nos confrères que le projet prévoit la construction d'un village de vacances de 450 logements sur les friches de l'ancien VVF "Les Portes du Roussillon", aujourd'hui laissé à l'abandon. Selon l'édile, plusieurs dizaines d'acteurs publics et privés sont mobilisés pour relever ce pari économique.

Fosun, qui contrôle le Club Med à hauteur de plus de 90% après une longue OPA finalisée en 2015, joue un rôle majeur dans la réorientation du développement de la société. Depuis son rachat, le conglomérat chinois a impulsé une stratégie de montée en gamme du groupe : modernisation des villages, fermeture des sites moins rentables, ouverture de resorts haut de gamme.

Grâce à l'appui financier de Fosun, le Club Med a accéléré son développement à l'international, en particulier en Asie. Le groupe a récemment rapporté des ventes record en 2024, avec un chiffre d'affaires dépassant les 2 milliards d'euros, grâce à cette orientation. Dans son rapport 2023, Fosun évoque la mise en œuvre d'une "stratégie à cinq piliers" pour renforcer le segment Resort, avec des établissements premium en France (comme les Clubs " Exclusive Collection ") et dans d'autres régions du monde.

En France, le propriétaire chinois est de plus en plus directif. Après avoir évincé Henri Giscard d'Estaing de la direction, le nouveau PDG, Stéphane Maquaire "a agi sur ordre des actionnaires chinois" en limogeant la DHR historique. Comme le rapporte La Lettre, "les actionnaires chinois trustent désormais le conseil d'administration du Club Med et prennent les décisions, sous l'impulsion du [...] nouveau tout-puissant directeur de la branche tourisme de Fosun".

Dans les Pyrénées-Orientales, le projet se chiffrerait à 180 millions d'euros. "J'ai travaillé des années, en toute discrétion. On est loin d'être la région la plus belle de France. On a tous les atouts pour l'être, mais on a quand même une image d'endormis. Quand j'ai présenté à Henri Giscard d'Estaing (ex-PDG du Club Med, ndlr), à l'époque, l'idée de venir s'installer au Barcarès, ce n'était pas gagné. Et j'ai réussi à la convaincre, à vendre le potentiel du territoire", a expliqué le maire à Actus.fr.

"On parle de plusieurs millions de chiffre d'affaires par an. On parle de la réhabilitation d'un lieu aujourd'hui laissé à l'abandon. On parle d'un outil qui va faire la promotion et la communication de notre destination, et d'un outil qui va être ouvert au moins neuf mois par an ", se réjouit auprès du média local Brice Sannac, le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie des Pyrénées Orientales, qui ajoute : "On montre que l'on veut prendre notre destin en main". Selon les porteurs du projet, le village du Barcarès pourrait ouvrir dès 2029.