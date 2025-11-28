Météo : le redoux est là, mais la France se coupe en deux (et pas comme on l'imagine)

Les températures sont à la hausse ce week-end. Le temps est cependant agité avec une perturbation qui progresse et coupe l'Hexagone en deux.

La semaine a été agitée avec des passages pluvieux, mais aussi des chutes de neige et de l'air froid. Ce vendredi 28 novembre est marqué par des températures en nette hausse, surtout au nord. Elles peuvent atteindre les 15 degrés. A l'inverse, dans l'extrême sud, des gelées ont été observées en lien avec le ciel dégagé. Des éclaircies reviennent aussi par la Bretagne et les côtes de la Manche. Ailleurs, le temps est pluvieux ou nuageux.

Samedi, les pluies devraient être plus localisées et se cantonner au nord-ouest, avec de fortes précipitations sur la façade atlantique nord, notamment sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays-de-la-Loire et pouvant remonter un peu plus au nord, selon La Chaine Météo. Elle pourrait aussi atteindre l'Ile-de-France en fin de journée. Dans l'est, le temps sec pourrait se maintenir avec un ciel variable et des passages nuageux. Les maximales continueraient de gagner quelques degrés avec entre 8 et 15 degrés, voire jusqu'à 17 dans le sud. Les températures seront donc de saison.

© La Chaine météo

Dimanche, la perturbation se décale à l'est et un beau soleil reprend place sur la moitié ouest, coupant le pays en deux. Près de la Méditerranée, des pluies soutenues sont attendues. Les températures vont rebaisser légèrement, avec entre 7 à 12 degrés l'après-midi. Ce temps pourrait redonner quelques chutes de neige en altitude, et même jusqu'à 800 m sur les Vosges. Il sera donc difficile d'échapper à la pluie ce week-end en France. Globalement, il faudra profiter à l'est de la journée de samedi et celle de dimanche à l'ouest.

Ce temps changeant et avec des températures qui fluctuent donne le ton pour la semaine prochaine. Un courant océanique devrait entrainer des perturbations actives et fréquentes sur la France avec en première ligne la Bretagne, l'Aquitaine et le centre-est. Suite à ce temps perturbé, le thermomètre variera, pouvant passer bien au-dessus des normales, mais des fronts froids pourront aussi faire baisser les températures. Il faudra donc être bien attentifs aux prévisions qui vont se préciser dans les prochains jours.