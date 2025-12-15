Météo : une nouvelle journée digne d'un mois d'avril arrive, mais la pluie n'est pas très loin

Cette semaine, plusieurs passages pluvieux sont attendus. La douceur va cependant persister avec une journée particulièrement agréable.

Les températures sont douces pour la saison. Le temps sera cependant plus agité, notamment avec des intempéries dans le sud-est. La France reste sous l'influence d'un anticyclone solidement installé sur l'Europe centrale, avec des températures 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Ce lundi 15 décembre, le temps est plutôt calme au nord, alors qu'il pleut près de la Méditerranée et que le vent se lève. Le lendemain, la perturbation persiste et quelques pluies tombent à l'ouest. Entre les deux, nous assisterons à une alternance entre nuages et éclaircies.

Le temps va se calmer mercredi, mais le ciel reste variable, surtout à l'ouest avec de la pluie sur la pointe bretonne. Le sud retrouve le beau temps. Les températures restent à un bon niveau avec entre 11 et 14 degrés l'après-midi.

Jeudi s'annonce comme une agréable journée, à part du côté de la Bretagne et de la Normandie. Les éclaircies seront ailleurs généreuses. La Chaine Météo désigne jeudi comme la "plus belle journée de la semaine" avec une "douceur accentuée" due à un fort flux de sud. Les températures seront souvent entre 13 et 15 degrés l'après-midi, soit un niveau de début avril.

© La Chaine météo

Vendredi, le temps va se dégrader plus globalement. Il va pleuvoir un peu partout, malgré quelques éclaircies possibles dans le nord-ouest l'après-midi. Ces perturbations glissent de l'Atlantique et de la Méditerranée. L'ambiance sera encore très humide ce week-end avec des averses dans le sud et l'ouest le samedi, et plus généralisée le dimanche.

Le vent va s'orienter au nord-ouest, rafraichissant l'atmosphère. Il sera plus difficile de dépasser la barre des 10 degrés au nord. Il n'y aura toutefois pas de risque de neige sur la route des vacances, les départs pouvant être nombreux ce week-end. Il faudra plutôt faire attention à l'humidité et au potentiel brouillard qui pourrait diminuer la visibilité.

La semaine sera donc mitigée, mais toujours douce. Il faudra en profiter car les températures pourraient se rapprocher des normales de saison à l'approche de Noël.