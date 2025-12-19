Météo : les vacances commencent sous la pluie, des intempéries à risque dans certains départements

Les départs en vacances seront nombreux ce week-end et beaucoup se feront sous la pluie. Un coin de France fera particulièrement face à d'importantes précipitations.

Le temps se gâte ce vendredi 19 décembre. Une perturbation traverse la France d'ouest en est avec des pluies faibles à modérées. Sur le sud-est, elles sont plus soutenues et peuvent s'accompagner d'orages. Les températures sont en léger recul, mais restent douces. Les conditions de circulation pour les départs en vacances sont difficiles : il faut être prudent.

La situation ne va pas s'améliorer ce week-end. Les régions méditerranéennes vont être particulièrement arrosées sous l'influence de dépressions. La Chaine Météo prévoit l'équivalent du côté des Cévennes de deux mois de pluie d'ici lundi. "Avec des sols saturés, les crues pourront être rapides et provoquer des débordements et inondations au pied des Cévennes", prévient le site spécialisé. Elles sont aussi marquées sur le Gard et l'Hérault, avec de possibles coups de tonnerre.

Au nord, nuages et éclaircies vont s'alterner samedi, surtout dans l'ouest. Il faut toutefois faire attention aux bancs de brouillard, notamment sur les routes en matinée, qui peuvent être denses. Le temps sera plus humide à l'est, même si les précipitations finiront aussi par revenir par la Bretagne.

© La Chaine météo

Un temps assez semblable est attendu dimanche, avec toujours de fortes pluies cévenoles. Les averses sont nombreuses, mais plus faibles sur le reste du pays. Des éclaircies sont possibles dans le nord-est. Le week-end sera donc très maussade, mais les températures resteront agréables, se rapprochant tout de même doucement des normales de saison.

Il y aura tout de même une bonne nouvelle : avec ce temps perturbé, un bel épisode neigeux est attendu en montagne, notamment sur les Alpes et les Pyrénées au-dessus de 1200 mètres. D'abondantes chutes de flocons sont aussi attendues au-dessus de 1300 mètres sur le massif cévenol. Ceux qui ont choisi d'aller skier pendant les vacances scolaires devraient être ravis. Il faut toutefois prendre ces précautions sur la route des stations.

Alors que le week-end apporte une ambiance automnale, le temps devrait changer pour la semaine de Noël. Après quelques intempéries en début de semaine, le temps sera globalement plus sec, mais aussi plus froid, surtout sur les deux tiers nord. Les températures seront proches des normales de saison et pourraient finir par tomber en dessous, une atmosphère bien plus hivernale devrait alors se dessiner.