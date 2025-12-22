Bretagne. Le bruit à la cantine disparaît grâce à leur invention, ça va faire des émules !

Le bruit à la cantine, quelle plaie ! Ce problème assez commun dans les écoles, collèges et lycées pourrait bien prendre fin grâce à une invention venue tout droit de Bretagne.

La cantine est bien souvent alimentée d'un brouhaha agaçant qui perturbe la tranquillité du déjeuner. Cette situation a pourtant trouvé une solution, grâce à une invention élaborée en Bretagne ! Depuis la rentrée, la commune a mis en place un système lumineux qui alerte les élèves quand ils font trop de bruit dans la salle de la cantine, rapporte 20 Minutes. Une astuce imaginée et créée par un conseiller municipal suite aux nombreuses critiques régulières de parents et personnels se plaignant du vacarme à la cantine.

"C'était un moment de pause compliqué à gérer. Certains parents étaient bouleversés. On avait même des enfants qui ne voulaient plus manger à la cantine tellement c'était bruyant. Ça générait du stress, de l'anxiété, de l'excitation. Même les enseignants qui récupéraient les enfants après s'en plaignaient", raconte Jean-Louis Even, maire de La Roche-Jaudy.

Selon un sondage paru en 2021, 86% des enfants jugeaient leur établissement trop bruyant. Les services de la mairie ont alors étudié le problème sous toutes ses coutures : assiettes, sol, carafes, plafond… Tout a été analysé et repensé. Résultat ? De nouvelles assiettes de la start-up Quiet ont remplacées les anciennes, de même pour les verres à présent en matière végétale ou encore les pichets anciennement en métal. Le sol a également été refait, des plaques absorbantes ont été installées au plafond et des rideaux ont été accrochés. "On a tout fait d'un coup. On a même sonorisé la salle pour que les agents parlent dans un micro plutôt que de devoir crier", détaille le maire. Une dernière idée s'est finalement révélée la plus efficace.

Installer des bandeaux lumineux afin de prévenir les enfants lorsque le volume sonore est trop élevé, voici l'invention qui a réellement changé la donne. Raccordés à un appareil de mesure de son, les lumières passent du vert au orange lorsque le volume dépasse les 80 décibels pendant plusieurs secondes. S'il dépasse les 85 décibels les bandes lumineuses deviennent rouge, signe pour les élèves de faire silence. En plus des signalisations lumineuses, un petit message automatique vient rappeler aux enfants de baisser d'un ton. Un système ingénieux qui a montré ses preuves : "Quand ça passe au rouge, on voit tout de suite que tout le monde se calme. Ils s'autogèrent et l'ambiance est beaucoup plus conviviale", assure le maire.

La solution miracle connait aujourd'hui un succès inattendu : "On a des appels des quatre coins de la France, mais aussi de Suisse, de Belgique. Tout le monde veut savoir comment on a fait. Ce succès, on ne l'avait pas imaginé. Mais il montre bien que nous ne sommes pas les seuls concernés", témoigne le maire. La commune a déposé un brevet pour son système et souhaite le partager gratuitement aux nombreuses collectivités confrontées à ce problème.