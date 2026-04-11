La première éolienne dirigeable lancée par la Chine monte jusqu'à 2000 mètres et génère déjà une puissance spectaculaire

La Chine n'en finit pas de surprendre avec son dirigeable éolien d'une puissance gigantesque. La machine s'est élevée à plus de 2000 mètres.

La Chine confirme sa position de leader incontesté dans le secteur de l'éolien, tant sur terre qu'en mer. Dans la région Asie-Pacifique, le pays écrase la concurrence avec une production de 41,8 GW sur un total régional de 46,3 GW, selon les données du Journal de l'éolien. Loin de se reposer sur ses acquis, l'industrie chinoise continue d'innover pour optimiser la captation des courants aériens, comme en témoigne le récent essai réussi d'une technologie révolutionnaire dans la province du Sichuan.

C'est à Yibin que le projet S2000, également baptisé SAWES (Smart Airborne Wind Energy System), a effectué son vol inaugural. Développé par la société Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, cet engin futuriste redéfinit les codes de l'énergie renouvelable. Il s'agit d'un dirigeable moderne de 60 mètres de long, 40 mètres de large et 40 mètres de haut, conçu avec une structure d'énergie intégrée protégée par une enveloppe flottante.

Contrairement aux turbines classiques, le S2000 s'élève jusqu'à 2000 mètres d'altitude pour capter des vents plus stables et puissants. Selon Interesting Engineering, ce dispositif serait le premier système d'énergie éolienne aéroporté de plusieurs mégawatts au monde, avec un usage particulièrement envisagé pour les milieux urbains.

Lors de cet essai, l'efficacité opérationnelle a été au rendez-vous. Le Global Times rapporte que l'engin n'a mis que 30 minutes pour atteindre son altitude de croisière avant de se stabiliser. Une fois en place, le système a produit 385 kWh d'électricité, immédiatement injectés dans le réseau électrique.

Sur le plan technique, Weng Hanke, directeur technique du projet, explique que le dispositif repose sur un aérostat gonflé à l'hélium. Ce gaz léger permet de soulever une structure de production d'énergie ultra-légère. L'électricité générée en haute altitude est ensuite acheminée directement vers le sol par un câble de haute résistance, faisant office de lien physique et énergétique.

Si cette technologie pionnière suscite l'enthousiasme, elle n'en demeure pas moins à un stade expérimental. Lin Boqiang, directeur du Centre chinois de recherche en économie de l'énergie à l'Université de Xiamen, a tempéré les attentes dans les colonnes du Global Times. S'il salue une avancée majeure pour le développement des énergies nouvelles, il souligne que la stabilité, la sécurité et la rentabilité du système restent encore à démontrer sur le long terme.