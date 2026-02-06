Victoires de la Musique 2026 : nommés, vote du public, hommages... Tout savoir
La 41ème cérémonie des Victoires de la musique se déroulera le 13 février prochain, à la Seine musicale. Cette soirée s'annonce extraordinaire et chargée en émotions.
C'est le rendez-vous incontournable de février ! La 41ème cérémonie des victoires de la musique approche à grand pas. La soirée se déroulera à la Seine musicale le 13 février prochain et sera diffusée en direct sur France 2. Le chanteur Mika aura l'honneur de présider cette cérémonie qui s'annonce grandiose avec de nombreuses performances inédites, spécialement imaginées pour l'occasion.
Le cru 2026 se distingue par une sélection audacieuse. Si l'académie des 822 votants a rendu son verdict pour la majorité des prix, la compétition s'annonce particulièrement serrée. La liste des nommés met en lumière une multitude de révélations, prouvant que la richesse musicale de l'année ne s'est jamais aussi bien portée. Entre nouveaux visages et artistes confirmés, la concurrence sera belle !
D'ici là, il vous est encore possible de voter pour votre artiste favori, sur le site officiel des Victoires de la Musique. Vous pouvez voter dans la catégorie "chanson originale de l'année". C'est l'occasion de soutenir l'artiste qui a rythmé votre année et de faire pencher la balance avant la clôture des votes.
Voici la liste des nommées aux Victoires de la Musique par catégorie :
Artiste féminin
Charlotte Cardin
Aya Nakamura
Vanessa Paradis
Santa
Artiste masculin
Disiz
Feu! Chatterton
Pierre Garnier SA
Orelsan
Révélation féminine
Helena
Miki
Theodora
Révélation masculine
Ino Casablanca
L2b
Sam Sauvage
Album de l'année
Hele – Helena
Labyrinthe – Feu! Chatterton
La fuite en avant – Orelsan
Méga BBL – Theodora
On s'en rappellera pas – Disiz
Chanson originale de l'année
Fashion designa, Theodora
Les filles, les meufs, Marguerite
Mauvais garçon, Helena
Soleil bleu, Luiza et Bleu soleil
Tant pis pour elle, Charlotte Cardin
Concert de l'année
DJ Snake
Justice
Santa
Philippe Katherine
Création audiovisuelle de l'année
Fashion designa, Theodora
Je t'accuse, Susanne
Tant pis pour elle, Charlotte Cardin
Comment souvent, depuis 1990 et la 5ème édition des victoires de la musique, un prix d'honneur est remis à un artiste en hommage à sa carrière et à son talent, explique France info. De nombreux grands noms de la chanson française l'ont reçue : Serge Gainsbourg, Véronique Sanson, Johnny Hallyday... Pour cette 41ème édition, c'est la chanteuse à succès Nana Mouskouri qui recevra le prix d'honneur des Victoires de la Musique.
Cette soirée musicale sera diffusée en direct sur France 2. On retrouvera un "backstage expérience" et un live sur le compte TikTok de France Télévision et mettra notamment en avant les coulisses des performances "pour faire vivre l'atmosphère de cette édition".