Victoires de la Musique 2026 : nommés, vote du public, hommages... Tout savoir

La 41ème cérémonie des Victoires de la musique se déroulera le 13 février prochain, à la Seine musicale. Cette soirée s'annonce extraordinaire et chargée en émotions.

C'est le rendez-vous incontournable de février ! La 41ème cérémonie des victoires de la musique approche à grand pas. La soirée se déroulera à la Seine musicale le 13 février prochain et sera diffusée en direct sur France 2. Le chanteur Mika aura l'honneur de présider cette cérémonie qui s'annonce grandiose avec de nombreuses performances inédites, spécialement imaginées pour l'occasion.

Le cru 2026 se distingue par une sélection audacieuse. Si l'académie des 822 votants a rendu son verdict pour la majorité des prix, la compétition s'annonce particulièrement serrée. La liste des nommés met en lumière une multitude de révélations, prouvant que la richesse musicale de l'année ne s'est jamais aussi bien portée. Entre nouveaux visages et artistes confirmés, la concurrence sera belle !

D'ici là, il vous est encore possible de voter pour votre artiste favori, sur le site officiel des Victoires de la Musique. Vous pouvez voter dans la catégorie "chanson originale de l'année". C'est l'occasion de soutenir l'artiste qui a rythmé votre année et de faire pencher la balance avant la clôture des votes.

© France Télévisions

Voici la liste des nommées aux Victoires de la Musique par catégorie :

Artiste féminin

Charlotte Cardin

Aya Nakamura

Vanessa Paradis

Santa

Artiste masculin

Disiz

Feu! Chatterton

Pierre Garnier SA

Orelsan

Révélation féminine

Helena

Miki

Theodora

Révélation masculine

Ino Casablanca

L2b

Sam Sauvage

Album de l'année

Hele – Helena

Labyrinthe – Feu! Chatterton

La fuite en avant – Orelsan

Méga BBL – Theodora

On s'en rappellera pas – Disiz

Chanson originale de l'année

Fashion designa, Theodora

Les filles, les meufs, Marguerite

Mauvais garçon, Helena

Soleil bleu, Luiza et Bleu soleil

Tant pis pour elle, Charlotte Cardin

Concert de l'année

DJ Snake

Justice

Santa

Philippe Katherine

Création audiovisuelle de l'année

Fashion designa, Theodora

Je t'accuse, Susanne

Tant pis pour elle, Charlotte Cardin

Comment souvent, depuis 1990 et la 5ème édition des victoires de la musique, un prix d'honneur est remis à un artiste en hommage à sa carrière et à son talent, explique France info. De nombreux grands noms de la chanson française l'ont reçue : Serge Gainsbourg, Véronique Sanson, Johnny Hallyday... Pour cette 41ème édition, c'est la chanteuse à succès Nana Mouskouri qui recevra le prix d'honneur des Victoires de la Musique.

Cette soirée musicale sera diffusée en direct sur France 2. On retrouvera un "backstage expérience" et un live sur le compte TikTok de France Télévision et mettra notamment en avant les coulisses des performances "pour faire vivre l'atmosphère de cette édition".