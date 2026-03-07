Une nouvelle arnaque fait des ravages sur WhatsApp : voici les recommandations officielles pour y échapper

WhatsApp est le terrain préféré des cybercriminels. Un système d'arnaque inédit se répand sur la célèbre messagerie, mais il est possible de l'éviter.

WhatsApp fait de nouveau l'objet de cyberattaques particulièrement élaborées. L'application, qui revendique 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier, peine à véritablement se barricader contre les arnaqueurs en ligne, lesquels semblent de plus en plus nombreux depuis le rachat par Meta en 2014.

C'est dans un contexte de méfiance toujours plus accru au sein de la communauté que l'application WhatsApp est assaillie par un nouveau type d'arnaque redoutable concernant toute sorte d'utilisateurs. Voici comment la repérer et ne pas tomber dans le piège.

Révélée par le programme Project Zero, groupe d'experts en sécurité informatique employé par Google, l'attaque concernerait surtout les possesseurs de smartphones Android. Le principe est plutôt simple, puisqu'il consiste à ajouter une personne dans un groupe WhatsApp et d'y envoyer un fichier multimédia malveillant. Si l'utilisateur a coché l'option dans ses paramètres, ce fichier corrompu sera immédiatement téléchargé par l'appareil.

La dangerosité de la cyberattaque sévissant sur WhatsApp réside dans sa rapidité de diffusion. L'utilisateur victime peut facilement devenir la source même de l'arnaque sans même cliquer sur le fichier dangereux. Il convient enfin de savoir que cette arnaque est ciblée, ce qui signifie que le cybercriminel doit connaître au préalable votre numéro de téléphone. Vos coordonnées sont néanmoins très accessibles, puisqu'elles peuvent apparaître suite à une fuite d'une base de données récente.

Fort heureusement, il est possible d'esquiver ce piège en apparence incontournable, grâce à une rapide manipulation dans les paramètres de WhatsApp. Pour ce faire, vous pouvez commencer par vous rendre dans "Confidentialité", avant de cliquer sur "Groupes" puis "Mes Contacts".

Vous pouvez aussi empêcher le téléchargement automatique de fichiers en appuyant sur "Stockage et données", "Téléchargement" puis "Téléchargement automatique des médias". Il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'option "Jamais" pour les photos, les audios, les vidéos et les documents. Ces manipulations vous permettront peut-être de vous protéger de futures arnaques basées sur le même fonctionnement. Celles-ci ne sont malheureusement pas rares et de nouvelles vagues pourraient survenir par la suite. Une mise à jour pensée pour éviter ce problème est toujours en cours d'élaboration, ce qui signifie que le danger rôde toujours et qu'il est nécessaire de redoubler de vigilance.