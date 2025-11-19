Ce placement est l'un des préférés des Français, va-t-il être taxé ?

Jusqu'ici épargné, ce placement adoré des Français pourrait devenir imposable.

L'épargne des Français attire les convoitises. Celle-ci va bien puisque les ménages, inquiets de la situation économique, ont plutôt fait attention à leurs dépenses et garni leurs bas de laines ces derniers mois. Mauvaise nouvelle, cette épargne fait désormais bien des envieux et c'est l'un de leurs placement préférés qui est visé par le projet de budget 2026 !

A la recherche d'économies et de nouvelles recettes, l'Assemblée Nationale a voté le 31 octobre en première lecture pour une transformation de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en "impôt sur la fortune improductive". Et il n'y a pas que le nom qui change !

Jusqu'ici, l'impôt ne visait que l'immobilier. Demain, il pourrait s'attaquer aux actifs considérés comme n'ayant pas d'impact positif sur l'activité ou l'investissement national (d'où le terme "improductive") : objets précieux, voitures, yachts, œuvres d'art, avions, actifs numériques (cryptomonnaies), liquidités, placements financiers non investis dans les entreprises, et surtout l'un des placements préférés des Français. : le fonds en euros de l'assurance-vie.

Ce fonds est célèbre car il est réputé sûr. Contrairement aux fonds en unité de compte, soumis aux variations des marchés, l'argent versé sur les fonds euros ne peut jamais diminuer, même si les marchés financiers baissent. Cette sécurité est rendue possible car les fonds sont investis dans des placements stables comme les obligations d'entreprises ou d'État (des prêts faits à des pays), mais aussi dans des placements immobiliers et monétaires.

A contrario, il rapporte moins que le fonds en Unité de compte dit UC. En moyenne, l'assurance vie en fonds euros rapporte 2,6% d'intérêt, soit plus que le Livret A, dont le taux 2025 est de 1,7% depuis le milieu de l'année. Mais il reste à compter les frais de gestion... Sans être un eldorado, cette formule d'assurance-vie séduit donc les épargnants prudents qui souhaitent diversifier leurs placements sans prendre de risques sur les marchés.

Témoin de ce succès, l'Assurance-Vie a enregistré un record de collecte en septembre. Unité de compte et fonds en euros confondus, les épargnants ont versé 14,9 milliards d'euros sur ces contrats souscrits auprès de compagnie d'assurance ! Soit une hausse de 20 % sur un an selon France Assureurs. Les défenseurs de ce nouvel impôt souhaitent surtout diriger l'épargne des Français vers des investissements soutenant l'économie réelle. Sous-entendu, les unités de compte, qui sont investies sur les marchés financiers, note Le Monde.

Pour les professionnels de l'assurance interrogé par 20 Minutes, cette mesure revient à tirer une "balle dans le pied" de l'État lui-même, puisque ce fond sert principalement à payer la dette de la France. Imposer ce fonds va en plus baisser sa rentabilité, et donc son attractivité. Dernier espoir pour les épargnants concernés, même si le texte a été validé par l'Assemblée Nationale, il doit encore passer au Sénat...