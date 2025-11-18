Ne jetez pas l'eau de votre déshumidificateur ! Voici comment vous pouvez l'utiliser

Bien qu'impropre à la consommation, l'eau de votre déshumidificateur possède des qualités exceptionnelles qui serviront pour ces tâches.

Le déshumidificateur est souvent considéré comme un simple outil contre l'humidité. En plus de prévenir l'humidité et les moisissures dans votre maison, il peut vous aider à faire sécher votre linge en hiver ! Mais là où cet appareil devient vraiment intéressant, c'est dans la quantité d'eau qu'il extrait : les modèles performants peuvent capter jusqu'à 25 litres d'eau par jour dans l'air !

Vider ce réservoir est une tâche quotidienne, mais ne pourrait-on pas réutiliser cette eau extraite de l'air ? Déjà, oubliez de la boire ! Elle a capturé des poussières, des bactéries et potentiellement des traces de métaux provenant des composants internes de l'appareil, ce qui la rend impropre à la consommation. Par contre, elle possède une qualité : étant le résultat de la condensation, elle est presque dépourvue de minéraux !

Ainsi, l'eau de votre déshumidificateur est considéré comme de l'eau douce distillée, éliminant le risque d'accumulation de calcaire. Selon les experts, cette composition lui permet d'être réutilisé dans quatre cas. "L'une des meilleures" selon Fiona Peake, experte en économies ? Arroser les plantes ! "A ssurez-vous simplement de vérifier si votre déshumidificateur possède un serpentin métallique ou s'il a été traité avec des produits chimiques comme de l'antigel", explique-t-elle à Ideal Home.

© mariiaboiko

Ces éléments pourraient relâcher de petites quantités de plomb ou d'autres contaminants toxiques. Par sécurité, bannissez cette eau pour toutes vos plantes comestibles, comme les herbes aromatiques ou les légumes, mais pour vos plantes décoratives, c'est un excellent geste écologique et économique.

C'est précisément l'absence de calcaire dans cette eau qui la rend intéressante pour remplir votre fer à repasser ou central vapeur. En utilisant l'eau de votre déshumidificateur, vous éviterez l'entartrage progressif des circuits de l'appareil. Votre fer à repasser fonctionnera donc plus efficacement et vous pourrez le détartrer moins souvent ! Cette même qualité est la raison pour laquelle vous pouvez l'utiliser pour diluer l'antigel de votre voiture, nécessaire en cette période hivernal. Vous protégez le moteur d'un entartrage prématuré, contribuant à son bon fonctionnement et à sa longévité.

Dernière utilisation possible et pas des moindre : laver toutes sortes de surfaces, que ce soit les fenêtres, les meubles ou les sols ! L'eau de votre déshumidificateur, considéré comme de l'eau douce, mousse plus facilement et ne laisse pas de résidus de savons que l'on observe parfois avec une eau du robinet très calcaire. Attention toutefois : comme elle n'est pas de qualité alimentaire, évitez de l'utiliser pour laver la vaisselle.