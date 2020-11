Déménagement : vos questions en période de confinement

DEMENAGEMENT CONFINEMENT. Vous aviez prévu de déménager dans les semaines qui viennent, mais le reconfinement a changé la donne ? Pas de panique. Linternaute.com vous explique ce qu'il est possible de faire ou non.

[Mis à jour le 02 novembre 2020 à 15h48] Vous avez déniché la maison ou l'appartement de vos rêves et projetiez de déménager au mois de novembre. Dans le contexte du reconfinement et de la seconde vague épidémique, votre projet de déménagement pourrait être mis à mal. Dans quels cas peut-on encore déménager ? Peut-on encore faire venir des proches pour porter ses cartons ou faut-il nécessairement faire appel à des professionnels ? Quelle case faut-il cocher sur son attestation de déplacement dérogatoire ? Pas de panique ! Linternaute.com répond à toutes vos questions en détail sur le confinement : rendez-vous au paragraphe suivant.

Nombreux sont les Français qui, lors du premier confinement, ont pris conscience qu'ils désiraient une meilleure qualité de vie, et ont donc décidé de mettre les voiles au vert. Si vous aviez prévu de faire votre déménagement durant le confinement, sachez qu'il va falloir remplir plusieurs critères. Linternaute.com a listé toutes les questions que vous êtes susceptible de vous poser.

Peut-on déménager durant le confinement ?

Oui. "Les déménagements seront autorisés sur justificatif pendant cette période de confinement", a fait savoir le Premier ministre le 30 octobre dernier. Comme le précise bien le site CheckNews de Libération, un décret datant du 29 octobre l'autorise expressément : les déménagements figurent dans la liste des déplacements autorisés, au même titre que les déplacements pour motif familial impérieux.

Quelle case faut-il cocher sur son attestation ?

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'a indiqué jeudi dernier. Lors de votre déménagement, vous devrez vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire. Vous devrez cocher le case déplacement "pour motif familial impérieux".

Quels documents faudra-t-il fournir en cas de contrôle ?

Interrogé par BFM Immo, le ministère du Logement a fait savoir que deux documents pourront vous permettre de déménager en toute sérénité en cas de contrôle, outre un éventuel justificatif de l'entreprise de déménagement si vous faites appel à un pro : votre acte de vente ou un nouveau bail.

Puis-je toujours faire appel à mes proches ?

Vous faites partie des personnes qui ont renoncé à faire appel à des déménageurs professionnels pour faire des économies. Ayez à l'esprit que le gouvernement n'autorise pas les déménagements avec des amis. "La règle reste de limiter le plus possible les déplacements. Il n'existe pas de dérogation sur le cas 'je vais aider mes amis à déménager'", a expliqué le ministère du Logement à BFM Immo. "Vous pouvez déménager avec ceux qui déménagent avec vous ou avec un professionnel. Se faire aider par des amis n'est pas compatible avec les règles de protection du confinement. Cela fait circuler le virus et peut créer des contaminations. Donc - au moins sur les 2 premières semaines, pas de dérogation prévue pour ce cas de figure. Et c'est en plus incontrôlable pour les forces de l'ordre".

Parfois, le recours à des professionnels du déménagement n'est pas une option : personne pour vous aider, besoin de services spécifiques, distance importante à parcourir, etc. Le prix dépend de quatre grands paramètres :

Le volume global à déménager.

La nature des meubles et des objets à déménager . En particulier, leur valeur entre en ligne de compte, ainsi que leur encombrement : si vous souhaitez déplacer un piano à queue et qu'il faut le faire passer par la fenêtre, la facture sera forcément plus salée !

. En particulier, leur valeur entre en ligne de compte, ainsi que leur encombrement : si vous souhaitez déplacer un piano à queue et qu'il faut le faire passer par la fenêtre, la facture sera forcément plus salée ! La distance à parcourir entre les deux logements.

à parcourir entre les deux logements. Les prestations souscrites. Les déménageurs peuvent, par exemple, se charger de faire les cartons et de protéger les meubles à déplacer.

En moyenne, il faut compter entre 650 et 1 300 euros pour un appartement, et entre 1 050 et 2 000 euros pour une maison, à condition que le déménagement ait lieu dans la même ville ou dans des communes proches. Pour des déménagements longue distance, les tarifs sont multipliés par 1,5 ou 2. La plupart des entreprises de déménagement vous proposent des devis gratuits en ligne, ou d'être contacté par téléphone après avoir rempli un formulaire.

Préparer son déménagement

Vous vous interrogez sur la meilleure façon d'optimiser votre déménagement ? Consultez notre dossier dédié sans plus attendre :

Le tarif de location d'un camion de déménagement dépend de plusieurs facteurs :

la taille du camion

les kilomètres parcourus

le nombre de jours de location

l'agence de retour du camion (un supplément peut s'appliquer lorsqu'elle est différente de l'agence de départ)

Les publicités affichent souvent un prix d'appel de 19 euros par jour qui comprend généralement une limite de kilomètres. Ce tarif augmente avec les critères listés ci-dessus. En moyenne, une journée de location d'une camionnette de déménagement de 6 à 9 m3 est comprise entre 50 et 100 euros.

Pour déménager pas cher, la meilleure solution est de tout faire soi-même : faire ses cartons, appeler des amis à la rescousse, emprunter un véhicule à tonton Daniel qui travaille dans le domaine du transport de marchandises... Il y a toujours des solutions pour dénicher une fourgonnette ou un van gratuitement. Pourquoi ne pas poster une annonce sur les réseaux sociaux et faire appel à la générosité de la communauté ? Voici d'autres astuces pour déménager pas cher :

Comparez les tarifs de location pour un véhicule utilitaire auprès des supermarchés, des agences de location classiques et des déménageurs professionnels.

pour un véhicule utilitaire auprès des supermarchés, des agences de location classiques et des déménageurs professionnels. Déménagez pendant les périodes creuses , quand les professionnels ont moins d'activité (en plein hiver, pendant la semaine...). Il sera ainsi plus facile de négocier les prix.

, quand les professionnels ont moins d'activité (en plein hiver, pendant la semaine...). Il sera ainsi plus facile de négocier les prix. Jouez sur les prestations des déménageurs : faites vos cartons vous-même, souscrivez une option clef en main...

: faites vos cartons vous-même, souscrivez une option clef en main... Demandez des aides financières dédiées (lire plus bas)

dédiées (lire plus bas) Faites le ménage parmi vos affaires : prenez uniquement ce dont vous aurez besoin, et profitez de votre déménagement pour vous débarrasser du superflu. Cela réduira le volume d'objets à déménager, donc le coût global.

Sous conditions de ressources, les départements accordent des aides financières ou des prêts pour déménager. Certaines communes proposent également une aide (se renseigner auprès de votre mairie). De son côté, la CAF offre une prime au déménagement aux familles de 3 enfants et plus. Enfin, les salariés du privé peuvent bénéficier d'une aide selon la convention collective de leur entreprise. Et si leur déménagement est motivé par leur emploi, Action Logement offre une participation. Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez sans plus attendre notre article dédié :

En plus d'organiser le déménagement de votre mobilier et de votre famille, plusieurs organismes doivent être prévenus de votre changement d'adresse, et certains proposent de vous aider.

Que dois-je faire avec mon contrat EDF si je déménage ?

Lors de votre déménagement, vous devez vous assurer de clore ou transférer votre contrat EDF. Les démarches sont faciles à faire en ligne.

Déménagement : que propose La Poste ?

La Poste propose plusieurs services intéressants si vous déménagez. Elle peut faire suivre votre courrier, mais aussi prévenir plusieurs organismes de votre changement d'adresse.

Je déménage, que dois-je faire avec ma carte grise ? Quelles démarches ?

Vous devez faire modifier votre adresse sur la carte grise de votre véhicule. Les démarches peuvent être faites en ligne, jusqu'à 1 mois après le changement d'adresse.

Qui dois-je prévenir de mon changement d'adresse ?

Il faut annoncer son changement d'adresse à plusieurs organismes : employeur, Sécurité sociale, administration fiscale, etc. Heureusement, tout peut être fait en une seule fois grâce à ce téléservice qui prévient simultanément les principaux organismes. Enfin, pour éviter tout problème avec votre courrier le temps que les organismes soient prévenus et qu'ils enregistrent votre nouvelle adresse, pensez à souscrire au service de transfert de courrier de La Poste : vous pouvez en bénéficier pendant 6 ou 12 mois, à partir de 33,50 euros.