"Prix du tabac : les nouveaux prix du tabac au 1er novembre 2022"

PRIX DES CIGARETTES. Comme tous les mois, certains fabricants de tabac ont décidé d'augmenter légèrement leurs prix à compter du 1er novembre 2022. France, Espagne, Belgique, Marlboro... Découvrez tous les nouveaux tarifs.

[Mis à jour le 1er novembre 2022 à 08h06] Mauvaise nouvelle pour le fumeurs, certaines marques présentent une nouvelle fois des tarifs en hausse pour ce 1er novembre 2022. Et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. En effet, au 1er janvier 2023, le prix du tabac va connaître une nouvelle hausse importante de 0,70 centimes d'euros par paquet. Cette hausse de la fiscalité sur le tabac a été annoncée par la Première ministre Elisabeth Borne, dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, et dans une logique d'indexation sur l'inflation. A l'avenir, un paquet de 20 cigarettes devrait être proposé autour de 11 euros dans votre bureau de tabac. Aussi, sachez que certains paquets de cigarettes vont également être retirés de la vente.

Voici quelques références les plus distribuées en France, ainsi que les tarifs pratiqués à compter du 1er novembre 2022. On y distingue quelques légères augmentations, mais aussi, des petites surprises :

Fortuna Cool : en 20 unités : 9,8 euros

Fortuna Bleu : en 20 unités : 9,9 euros

Vogue L'Originale Blanche : en 20 unités : 10,50 euros

News Rouge 100s : en 20 unités : 10 euros

News Rouge : en 20 unités : 10 euros

Winston Xsphere Breeze : en 20 unités : 10 euros contre 9,9 euros (hausse)

Winston Xsphere Fresh 100's : en 20 unités : 10 euros contre 9,9 euros (hausse)

Winston Xsphere Fresh, en 20 unités : 10 euros contre 9,9 euros (hausse)

Elixyr Fresh, en 20 unités : 9,5 euros contre 9,6 euros (baisse)

Che Fresh, en 20 unités : 9,5 euros contre 9,6 euros (baisse)

La dernière hausse des prix du tabac a été appliquée en novembre dernier. Pour rappel, l'objectif du gouvernement était d'atteindre le seuil symbolique des dix euros le paquet de vingt cigarettes. Pourtant, certaines marques ne sont pas exemptes de nouvelles évolutions tarifaires. Vous souhaitez en savoir plus. Voici quelques exemples des prix du tabac qui s'appliquent au 1er novembre 2022 :

Lucky Strike Bleu XL : en 25 unités : RETRAIT

Winfield Rouge Basic : en 20 unités : RETRAIT

Winston Sphere Ssl : en 20 unités : 10 euros contre 9,9 euros

Philip Morris Bleue, en 20 unités : 10,20 euros (pas de changement)

(pas de changement) Winfield rouge, en 20 unités : 9,9 euros (pas de changement)

(pas de changement) Chesterfield blue, en 20 unités : 10 euros (pas de changement)

(pas de changement) Fortuna Rouge 100s, en 20 unités : 9,9 euros (pas de changement)

(pas de changement) Gauloises Blondes Bleu 100s : en 20 unités : 10 euros (pas de changement)

(pas de changement) Dunhill argent, en 20 unités : 10,6 euros (pas de changement)

(pas de changement) Dunhill bleu, en 20 unités : 10,6 euros (pas de changement)

(pas de changement) Dunhill International bleu, en 20 unités : 10,8 euros (pas de changement)

(pas de changement) Dunhill International rouge, en 20 unités : 10,8 euro s (pas de changement)

s (pas de changement) Dunhill International rouge Select, en 20 unités : 10,9 euros (pas de changement)

(pas de changement) Dunhill rouge, en 20 unités : 10,6 euros (pas de changement)

(pas de changement) Lucky Strike Bleu, en 20 unités : 10 euros (pas de changement)

(pas de changement) Lucky Strike Gold, en 20 unités : 10,3 euros (pas de changement)

(pas de changement) Lucky Strike Ice Crystal : en 20 unités : 9,8 euros (pas de changement)

(pas de changement) Lucky Strike X Series, en 20 unités : 10 euros (pas de changement)

(pas de changement) Lucky Strike X Series Clair, en 20 unités : 10 euros (pas de changement)

Marlboro Gold (rigide) : 10,50 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro Gold (souple) : RETRAIT

Marlboro Gold Slims : 10,50 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro Mix : 10,50 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro Red (rigide) : 10,50 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro Red (souple) : 10,50 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro Red 100s (rigide) : 10,50 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro XL Classic Gold (25 unités : 13,10 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro XL Classic Red (25 unités) : 13,10 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro XXL Classic Gold (30 unités) : 15,70 euros (pas de changement)

(pas de changement) Marlboro XXL Classic Red (30 unités) : 15,70 euros (pas de changement)

(pas de changement) The King 100's Fresh, en 20 unités : 9,8 euros (pas de changement)

Chez nos voisins espagnols, les prix du tabac sont moins élevés qu'en France. Il est possible de consulter les derniers prix en vigueur sur le site du gouvernement, ici. A titre indicatif, sachez par exemple qu'au 24 août, le prix du paquet de Marlboro Gold (rigide à vingt unités), est à 10,50 euros en France est à 5,60 euros en Espagne. Attention toutefois, l'eldorado ne devrait pas durer ! Le gouvernement espagnol avait récemment fait part de son intention de faire reculer le tabagisme. Il est question de relever la fiscalité portant sur le tabac, ce qui inévitablement se traduire par une hausse des prix du paquet.

Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le 1er janvier 2020, le paquet neutre est arrivé en Belgique. Au 1er janvier 2021, une augmentation des prix du tabac a été appliquée chez nos voisins. Le prix du paquet de vingt cigarettes atteint désormais 7,50 euros, contre 6,80 euros auparavant, ce qui reste moins cher qu'en France.

C'est une nouvelle qui risque de déplaire aux travailleurs français se déplaçant régulièrement au Luxembourg pour acheter des cigarettes : les tarifs ont augmenté au Grand-duché. Le conseil de gouvernement a en effet validé une hausse qui devait entrer en application depuis le 1er février 2020. Le prix d'accise est porté à 12,25 euros pour 1 000 euros, contre 12 euros à l'heure actuelle. A titre indicatif, le prix du paquet de 20 cigarettes était 80% moins cher au Luxembourg qu'en France en 2018.

En Allemagne, les prix du tabac sont légèrement plus élevés qu'en Espagne. Le prix du paquet de cigarettes avoisine généralement les six euros.

Le prix du tabac en Suisse reste moins élevé qu'en France. A titre indicatif, le paquet de Marlboro atteint 8,50 francs suisses, soit 7,70 euros, contre plus de 9 euros en France aujourd'hui, notait France 3 Bourgogne Franche-Comté en novembre dernier.

L'Italie est souvent considérée comme l'Eldorado pour les fumeurs. Et pour cause, les paquets de cigarettes y sont "30 à 50% moins chers", rapportait France 3. A titre indicatif, un paquet de vingt cigarettes Lucky Strike Red coûtait 4,80 euros au 1er février 2019, selon un document des douanes italiennes. En France, il coûte plus de 8 euros.

Il avait, lui aussi - pour certaines marques exclusivement - subi une première hausse de ses tarifs en janvier 2020. Certaines marques ont encore évolué. Voici les prix du tabac à rouler qui s'appliquent pour certaines marques à compter du 1er juillet 2022 :