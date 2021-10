Bourse de collège : dernière ligne droite pour la demander

BOURSE COLLEGE. Versée tous les trimestres, la bourse de collège est comprise entre 35 et 153 euros par trimestre cette année. Elle est délivrée sous condition de ressources.

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 10h27] Fournitures scolaires, cantine... Nombreux sont les frais engendrés par la scolarité d'un enfant. L'an dernier, le coût de la rentrée scolaire pour un élève de 6e a été évalué à 197 euros, selon une enquête de l'association Familles de France. Sous conditions de ressources, certaines familles peuvent bénéficier d'une bourse des collèges. Les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un plafond, fixé en fonction du nombre d'enfants à charge. Le montant, lui, dépend à la fois de la situation familiale et du montant de ressources annuelles. A noter : pour l'année scolaire 2021-2022, la demande doit être effectuée entre le 1er septembre et le 21 octobre 2021.

La bourse de collège est versée à chaque trimestre, donc à trois reprises. Le premier versement intervient fin décembre, le second fin mars et le dernier fin juin. "Si l'élève est demi-pensionnaire ou pensionnaire, les frais de demi-pension et de pension sont déduits du montant de la bourse", précise-t-on. Ayez à l'esprit que des absences injustifiées de l'enfant peuvent entraîner une retenue sur le montant annuel.

L'intégralité de la procédure s'effectue en ligne sur le portail Scolarité Services de l'académie à laquelle le collège de votre enfant est rattaché. L'adresse de connexion doit vous avoir été transmise par l'établissement scolaire, avec un identifiant et un mot de passe. Pour vous connecter, vous pouvez également recourir à FranceConnect - en utilisant vos identifiants fiscaux par exemple. Rappelez-vous que vous devrez fournir plusieurs justificatifs : avis d'impôt sur le revenu et RIB. A l'issue de la demande, vous recevrez un accusé d'enregistrement. Le collège, lui, vous transmettra un accusé de réception.

Vous peinez à vous y retrouver parmi tous ces chiffres ? Pas de panique. Le ministère de l'Education nationale a mis à disposition des familles un simulateur de la bourse de collège. Il vous sera demandé de renseigner votre situation familiale (nombre d'enfants à charge, rattachés à votre foyer fiscal, mineurs et majeurs) ainsi que votre revenu fiscal de référence de l'année 2020. Pour y accéder, cliquez ici.

La bourse des collèges est, comme son nom l'indique, réservée aux enfants inscrits au collège. Elle est accordée au responsable de l'enfant, qui assure financièrement l'enfant. A noter : une seule demande peut être faite par enfant. En garde alternée, la bourse ne peut bénéficier qu'à un seul parent, celui qui en fait la demande. A cela s'ajoutent des conditions de revenus. Pour l'année scolaire 2021-2022, les ressources de l'année 2020 - donc votre avis d'impôt sur le revenu 2021 - sont pris en compte. Elles ne doivent pas dépasser un plafond fixé en fonction du nombre d'enfants à charge. Voici les plafonds à ne pas dépasser cette année :

Nombre d'enfants Plafond des ressources annuelles 2020 1 15 795€ 2 19 440€ 3 23 085 € 4 26 730€ 5 30 376€ 6 34 021 € 7 37 666€ 8 et plus 41 311 €

Si vous êtes en couple marié ou pacsé, sachez que ce sont les revenus du couple dans leur intégralité qui seront pris en compte. "Vous devrez fournir l'avis d'imposition commun", rappelle le site service-public. Lorsque vous êtes en concubinage et que vous assumez à deux la charge de l'enfant, il faudra mettre la main sur l'avis d'imposition de chacun.

Le montant trimestriel de la bourse dépend à la fois de votre situation familiale et du montant de vos ressources. Voici le montant auquel vous devez vous attendre :

Nombre d'enfants Ressources annuelles Montant 1 Moins de 3 013 € 153€ Entre 3 013 € et 8 538 € 98€ Entre 8 538 € et 15 795 € 35€ 2 Moins de 3 708 € 153€ Entre 3 708 € et 10 509 € 98€ Entre 10 509 € et 19 440 € 35€ 3 Moins de 4 403 € 153€ Entre 4 403 € et 12 479 € 98€ Entre 12 479 € et 23 085 € 35€ 4 Moins de 5 098 € 153€ Entre 5 098 € et 14 451 € 98€ Entre 14 451 € et 26 730 € 35€ 5 Moins de 5 794 € 153€ Entre 5 794 € et 16 421 € 98€ Entre 16 421 € et 30 376 € 35€ 6 Moins de 6 489 € 153€ Entre 6 489 € et 18 391 € 98€ Entre 18 391 € et 34 021 € 35€ 7 Moins de 7 184 € 153€ Entre 7 184 € et 20 362€ 98€ Entre 20 362€ et 37 666 € 35€ 8 ou plus Moins de 7 879 € 153€ Entre 7 879 € et 22 332€ 98€ Entre 22 332 € et 41 311 € 35€

Oui, c'est possible, à condition que votre enfant soit scolarisé dans un établissement privé sous contrat ou dans un collège privé hors contrat habilité par le recteur à recevoir des élèves boursiers. Les conditions de revenus, ainsi que les montants de la bourse de collège privé sont strictement identiques à ceux du public. La demande, elle, en revanche, s'effectue via un formulaire, disponible ici.