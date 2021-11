"Prime de 100 euros : elle arrive bientôt, pour qui ?"

PRIME 100 EUROS. Définitivement validée par le Parlement, la prime de 100 euros doit être versée à partir du mois prochain à 38 millions de Français.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 07h29] La prime de 100 euros va bel et bien voir le jour ! Validée récemment par le Parlement, après avoir connu quelques difficultés au Sénat, l'indemnité inflation va être versée à compter du mois de décembre à 38 millions de Français. Annoncée au mois d'octobre, l'aide financière s'adresse aux Français de la classe moyenne, dont les ressources n'excèdent pas 2 000 euros net au titre du mois d'octobre 2021, et ce, quel que soit leur statut (salarié, fonctionnaire, indépendant, retraité, étudiant, demandeur d'emploi, bénéficiaire de minimas sociaux...). Les salariés du privé, les indépendants et les étudiants boursiers seront les premiers à percevoir la prime de 100 euros, dès le mois prochain. Les fonctionnaires, demandeurs d'emploi, allocataires de minimas sociaux, étudiants percevant les APL et invalides devront attendre janvier 2022. Quant aux retraités, ils devront faire de patience, car le versement de la prime de 100 euros n'interviendra pas avant février 2022.

Annoncée par le gouvernement le mois dernier, elle s'adresse aux classes moyennes, et ce, quel que soit leur statut :

Salariés du secteur privé

Fonctionnaires

Etudiants boursiers et étudiants percevant les APL. A noter : les étudiants boursiers doivent recevoir un courriel du Crous afin de faire part de leur situation personnelle. "Merci de prêter attention à vos spams !", avertit le Crous sur Twitter. "Seuls les boursiers ayant reçu la mensualité de bourse d'octobre recevront l'indemnité inflation dès décembre et ont donc reçu un mail. Pour les autres étudiants boursiers, le paiement aura lieu en janvier, date à laquelle nous procéderons à une nouvelle enquête par mail".

Retraités et seniors touchant l'ASPA

Les indépendants et autoentrepreneurs

Les demandeurs d'emploi

Les bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, AAH...)

La prime de 100 euros est accordée à titre individuel. Autrement dit, la composition du foyer n'est pas prise en compte pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation. Ainsi, un couple peut percevoir jusqu'à 200 euros, soit 100 euros chacun ou seulement 100 euros si seul un des conjoints respectent les conditions de revenus (lire plus bas).

Au total, 38 millions de Français vont bénéficier du chèque inflation 100 euros. Mais qui est concerné ? Pour déterminer l'éligibilité à l'indemnité inflation, le gouvernement a déterminé un plafond : sont donc concernés les Français qui gagnent moins de 2 000 euros net par mois - avant application du prélèvement à la source -, et ce, quels que soient leur statut et leur profession. Pour déterminer le salaire de référence, l'exécutif a retenu le mois d'octobre 2021. Vous souhaitez en savoir davantage sur la prime de 100 euros ? Linternaute.com répond à toutes vos questions. Consultez dès à présent notre dossier dédié :

Pour être éligible, vous devez gagner moins de 2 000 euros net par mois, soit 2 600 euros brut au titre du mois d'octobre 2021, que vous soyez fonctionnaire, salarié, indépendant ou retraité. A noter : ce plafond de 2 000 euros net correspond à votre rémunération avant prélèvement à la source. Sur la fiche de paie, il faudra donc simplement vérifier la ligne "net à payer avant impôt sur le revenu", au dessus de "net à payer".

Attention : si vous êtes en contrat court (hors intérim), le versement de la prime de 100 euros n'est pas automatique "si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20h", avertit le gouvernement dans son dossier de presse. "Il supposera que le bénéficiaire se signale expressément auprès d'un de ses employeurs, préférentiellement celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel ils ont effectué le plus d'heures durant le mois d'octobre". Quid des autres situations ? Linternaute.com vous les résume :

Pour les retraités : vous touchez le minimum vieillesse (ASPA) ou le montant global de vos pensions (régime général, complémentaire, pension de réversion...) est inférieur à 2 000 euros net en octobre 2021. "L'appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de retraite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion [du mois d'octobre 2021]", indique-t-on.

: vous touchez le minimum vieillesse (ASPA) ou le montant global de vos pensions (régime général, complémentaire, pension de réversion...) est inférieur à 2 000 euros net en octobre 2021. "L'appréciation des ressources se fera sur la base du montant des pensions de retraite de base et complémentaire (ex. AGIRC-ARRCO), y compris les pensions de réversion [du mois d'octobre 2021]", indique-t-on. Pour les indépendants : vous devez avoir été en activité en octobre 2021 et avoir déclaré aux Urssaf ou à la MSA un revenu d'activité inférieur à 2 000 euros net par mois "pour l'année 2020", indique-t-on. "Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus", rappelle-t-on. "En cas de création de l'activité sur la période janvier-octobre 2021, cette condition sera considérée comme satisfaite".

vous devez avoir été en activité en octobre 2021 et avoir déclaré aux Urssaf ou à la MSA un revenu d'activité inférieur à 2 000 euros net par mois "pour l'année 2020", indique-t-on. "Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus", rappelle-t-on. "En cas de création de l'activité sur la période janvier-octobre 2021, cette condition sera considérée comme satisfaite". Pour les autoentrepreneurs : votre chiffre d'affaires doit être au moins égal à 900 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021. "Ce montant devra par ailleurs correspondre à un revenu moyen de 2 000 euros net par mois sur la période, ce qui correspond, compte tenu de l'application des abattements fiscaux selon la nature de leur activité, à un chiffre d'affaires mensuel moyen de : 4 000 € pour les artisans ; 6 897 € pour les commerçants ; 3 030 € pour les professions libérales", complète-t-on dans le dossier de presse.

: votre chiffre d'affaires doit être au moins égal à 900 euros entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021. "Ce montant devra par ailleurs correspondre à un revenu moyen de 2 000 euros net par mois sur la période, ce qui correspond, compte tenu de l'application des abattements fiscaux selon la nature de leur activité, à un chiffre d'affaires mensuel moyen de : 4 000 € pour les artisans ; 6 897 € pour les commerçants ; 3 030 € pour les professions libérales", complète-t-on dans le dossier de presse. Pour les demandeurs d'emploi : vous ne devez pas être en activité et votre allocation doit être inférieure à 2 000 euros net.

La prime inflation a vocation à être versée entre le mois de décembre 2021 et février 2022. Aucune date précise n'a pu être avancée pour des raisons techniques. En effet, le versement devra être assuré par plusieurs canaux, en fonction de la situation du bénéficiaire. Voici le calendrier de versement envisagé par le gouvernement :

Fin décembre 2021 : c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance, tout comme les étudiants boursiers.

c'est l'échéance à laquelle les salariés recevront leur indemnité inflation, directement sur leur fiche de paie. L'employeur sera chargé du versement, avant d'être compensé par l'Etat dans un second temps. Les indépendants sont également concernés par cette échéance, tout comme les étudiants boursiers. Fin janvier 2022 : l'Etat procédera au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi, invalides, étudiants percevant les APL et bénéficiaires de minimas sociaux.

: l'Etat procédera au versement de l'indemnité inflation pour les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi, invalides, étudiants percevant les APL et bénéficiaires de minimas sociaux. Février 2022 : c'est à cette échéance que les retraités devraient recevoir l'indemnité inflation.

La Caisse des allocations familiales va être chargée du versement de la prime de 100 euros dans plusieurs cas de figure. Linternaute.com vous les résume :

Les étudiants qui perçoivent les APL

Les bénéficiaires de l'AAH

Les allocataires du RSA

Les salariés en congé parental d'éducation à temps complet

Les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)

Pour rappel, il n'y aucune démarche à effectuer si vous êtes concerné auprès de votre caisse des allocations familiales, puisque le versement sera effectué de manière automatique.

Oui ! Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) font également partie des bénéficiaires de l'indemnité inflation. Pour rappel, le RSA concerne les personnes qui ont très peu de ressources. Le montant de la prestation sociale de la CAF atteint 65 euros pour une personne seule, sans allocation logement.

Les bénéficiaires de l'AAH sont aussi concernés, tout comme ceux de l'ASS (allocation de solidarité spécifique), et "y compris les travailleurs handicapés en ESAT", a fait savoir le secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées dans un communiqué publié le 25 octobre. "" Le Gouvernement est aux côtés de nos concitoyens en situation de handicap pour soutenir leur pouvoir d'achat dans ce contexte de hausse des prix de l'énergie", a souligné la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel dans ce communiqué. "Il s'agit d'un engagement de chaque instant, poursuivi depuis le début du quinquennat avec la revalorisation de l'allocation adulte handicapé (AAH) de 100 euros par mois".

Annulée, supprimée... La prime de 100 euros a été mise à mal au Sénat. Le rapporteur général de la commission des finances et le groupe Les Républicains ont en effet déposé un amendement afin de supprimer la prime de 100 euros, qui a été adopté. Ils déploraient notamment le coût élevé de la mesure et le fait qu'elle soit forfaitaire, et non progressive, conduisant inévitablement à des effets de seuil. Les sénateurs lui ont préféré une aide de 150 euros, à destination des allocataires de minimas sociaux et bénéficiaires de la prime d'activité. "Cette proposition ne remet pas en cause l'objectif d'un soutien rapide en faveur des ménages les plus exposés aux ressauts de l'inflation", a souligné le rapporteur général de la commission des finances du Palais du Luxembourg. Lundi 22 novembre, la commission mixte paritaire sur le PLF rectificatif s'est réunie. Les parlementaires n'ont pas réussi à parvenir à un accord sur la prime de 100 euros. Le projet de loi devait donc faire l'objet d'une nouvelle lecture au Palais Bourbon.

Le Parlement a définitivement adopté cette mesure figurant dans le projet de loi de finances rectificatif 2021 le 24 novembre. Elle a été adoptée par 39 voix contre 12, après un ultime baroud d'honneur des députés insoumis qui voient dans l'indemnité inflation une "maigre étrenne". La ministre Agnès Pannier-Runacher, elle, a vanté "une mesure simple, rapide, efficace" face à la hausse des prix, notamment de l'énergie.

La gauche a pointé une mesure "éphémère et mal ciblée", "une goutte d'eau dans un baril de pétrole". Emmanuel Macron cherche "à se départir de l'étiquette de président des riches" et "sort le carnet de chèques en bois" à l'approche de la présidentielle, a affirmé Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI. "L'urgence" de la mesure, c'est celui du "temps de la campagne", a également fustigé Marie-Christine Dalloz pour le groupe LR. Droite et gauche ont critiqué de concert une "injustice" : la prise en compte du seul revenu individuel pour le versement de la prime, et non du revenu du ménage. Cette adoption intervient alors que le Sénat avait rejeté le PLF rectificatif.