"Prime inflation : pourquoi je n'ai pas reçu le versement ?"

PRIME EXCEPTIONNELLE DE RENTREE. 11 millions de foyers ont reçu l'aide exceptionnelle de 100 euros le 15 septembre dernier. Pas vous ? Plusieurs explications existent. Les voici.

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 14h43] Vous n'avez toujours pas reçu votre prime inflation d'un montant de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge ? Cette aide également appelée prime exceptionnelle de rentrée a été versée pour les 10,8 millions de foyers bénéficiaires le 15 septembre dernier. Rappelons que le versement est automatique. Il est effectué directement sur votre compte bancaire, vous n'avez aucune démarche à effectuer, l'organisme payeur connaît déjà vos coordonnées bancaires (Pôle Emploi ou la CAF par exemple). En réalité, trois éléments majeurs peuvent expliquer la non réception de votre prime ou le retard (plus ou moins important) accumulé depuis la semaine dernière et la date officielle de versement. Les voici.

Tout d'abord, nous vous conseillons fortement de vérifier les conditions d'accès à la prime. Vous devez absolument être bénéficiaire des minimas sociaux comme le RSA ou les APL (liste complète ci-dessous) ou être étudiant boursier. En dehors de ces critères, vous ne pourrez pas avoir droit à la prime inflation. Nous vous invitons à vous rapprocher de l'organisme concerné pour avoir de plus amples informations. Ces derniers pourront vous informer et régulariser votre situation si un problème est survenu. Deuxième option, vous êtes allocataires de la prime d'activité. Dans ce cas là, pas de panique. Vous toucherez la prime exceptionnelle de rentré en novembre 2022 (autour du 15) et le montant de l'aide atteindra 28 euros plus 14 euros par enfant à charge supplémentaire. Enfin, il est également possible que votre banque pratique des délais de traitement des opérations bancaires assez longues, ou que cette dernière rencontre des difficultés imprévues. Dans ce cas, le virement devrait arriver en de début de semaine, encore un peu de patience.

Qui a droit à la nouvelle prime inflation inflation ? Conditions

L'aide d'urgence souhaitée par la Première ministre Elisabeth Borne à pour objectif d'aider "les plus modestes". Les bénéficiaires de certaines prestations sociales comme les APL, le RSA, l'AAH ou l'Aspa en bénéficieront dès la rentrée 2022. Les allocataires de l'ALF et de l'ALF sont aussi concernés. En réalité, ce sont les Français les plus démunis qui pourront profiter de cette nouvelle prime inflation ou prime d'urgence alimentaire à la rentrée 2022, soit 14 millions de personnes. Cette aide exceptionnelle de rentrée profitera également aux étudiants boursiers et aux bénéficiaires de l'ASS.

La nouvelle aide permettant de lutter face à l'inflation et censée renforcer le pouvoir d'achat des Français souhaitée par Elisabeth Borne sera versée directement sur le compte en banque des bénéficiaires, dès la rentrée 2022 ! Les 10,8 millions de foyers concernés devraient voir apparaître un virement bancaire à compter du mois de septembre 2022. Désormais, la date exacte a été fixée par l'exécutif : le versement aura lieu le 15 septembre 2022. En revanche, pour les bénéficiaires de la prime d'activité, le versement n'interviendra que deux mois plus tard, en novembre.

Le montant de cette nouvelle prime inflation Borne atteindra 100 euros plus 50 euros par enfant à charge supplémentaire. "Concrètement, l'aide s'élèvera à 200 euros pour un foyer avec deux enfants" signale l'exécutif dans son dossier de presse.

La recomposition de l'Assemblée nationale pourrait légèrement retarder l'intervention du gouvernement concernant les derniers détails de la prime inflation de 100 euros versée à l'automne 2022. Notamment concernant les organismes de versement. Pour l'heure, on ne sait pas qui verse la prime inflation en fonction du statut des bénéficiaires. En se référant aux organismes payeurs de la première prime inflation distribuée à 38 millions de Français en début d'année, voici qui de la Caf ou de Pôle Emploi, par exemple, va verser la nouvelle prime inflation. Pour l'heure, aucune décision n'est arrêtée :

Caf : bénéficiaires des minimas sociaux

: bénéficiaires des minimas sociaux Pôle Emploi : demandeurs d'emploi

: demandeurs d'emploi Etudiants boursiers : Crous

: Crous Fonctionnaires : Etat

: Etat Retraités : CNAV

: CNAV Salariés : employeur

: employeur Indépendants : Urssaf

Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) vont bien toucher la prime inflation d'un montant de 100 euros dont le versement est prévu le 15 septembre 2022. Les bénéficiaires du RSA vont également percevoir la hausse de leur allocation de 4% liée à la mise en place de la loi pouvoir d'achat.