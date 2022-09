Bouclier tarifaire 2023 : prolongé, quelle hausse pour les prix du gaz et de l'électricité ?

BOUCLIER TARIFAIRE. La prolongation du bouclier tarifaire a été entérinée par le gouvernement cette semaine de manière à contenir la hausse du prix du gaz et de l'électricité. Quelle hausse en 2023 ? On vous explique tout.

[Mis à jour le 16 septembre 2022 à 09h39] La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la prolongation du bouclier tarifaire en 2023 lors d'un point presse organisé le mercredi 14 septembre dans le cadre de la crise énergétique que traverse le pays. Un bouclier tarifaire instauré il y a un an pour contenir les hausses des tarifs de l'énergie. "Nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages" a-t-elle déclaré, clair, net et précis. Toutefois, cette fois-ci, l'augmentation maximale et encadrée des prix de l'énergie (gaz et électricité) ne sera pas de 4% comme jusqu'à la fin de l'année 2022. Désormais, la hausse maximale du prix du gaz sera fixée à 15% à compter de janvier 2023, et à 15% également pour l'électricité à compter de février 2023.

Rappelons que le bouclier tarifaire avait été l'option retenue par le gouvernement alors dirigé par Jean Castex en octobre 2021 pour faire face à la flambée des coûts de l'énergie dans le contexte de relance post-Covid. Le déclenchement de la guerre en Ukraine en mars 2022 et les sanctions prises contre la Russie, suivies d'une réduction des importations de gaz par l'Union Européenne et d'un véritable bras de fer économique avec Moscou, avait conduit le gouvernement à prolonger le dispositif jusqu'à la fin de l'année 2022. Comment ça marche, quel est le principe, pourquoi les prix augmenteront ils tout de même en 2023 ? Voici quelques éléments de réponse.

Le bouclier tarifaire est un mécanisme qui gèle les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. L'Etat décide d'un prix maximal et finance la différence pour permettre aux ménages de disposer d'un prix fixe et de limiter l'augmentation des prix, donc la hausse sur la facture du consommateur. Le coût pour l'Etat est estimé à 16 milliards d'euros pour l'année 2023.

Avec le bouclier tarifaire, le gouvernement avait promis une hausse contenue à 4% pour l'électricité durant l'année 2022 et un tarif du gaz gelé sur celui d'octobre 2021. Pour 2023, la hausse sera de 15%, bien inférieure aux prévisions des cours sur les marchés, pour l'électricité comme pour le gaz. "Sans action du gouvernement, les tarifs seraient multipliées par 2,2 au début de l'année prochaine", a assuré Elisabeth Borne lors de la présentation du dispositif le 14 septembre 2022.

La hausse de 15% des prix fixés par le bouclier tarifaire représentera tout de même une hausse substantielle pour les ménages. "Ces augmentations vont conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d'environ 200 euros par mois sans bouclier tarifaire, a expliqué Elisabeth Borne le 14 septembre 2022. Et à une hausse moyenne de 20 euros par mois pour les ménages qui se chauffent à l'électricité, au lieu de 180 euros par mois sans bouclier tarifaire."

Tous les ménages français ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Tout dépend de l'offre et de votre fournisseur d'énergie. Bonne nouvelle pour les consommateurs de gaz, tous les ménages sont éligibles au bouclier tarifaire depuis le 16 février 2022. Pour l'électricité, c'est un peu plus complexe ! Seuls les abonnés au tarif réglementé sont éligibles, c'est le fameux tarif bleu d'EDF. Certains fournisseurs alternatifs proposent également des contrats avec offre indexée sur le tarif réglementé. Les clients de ces offres sont également protégés par le bouclier tarifaire, au contraire des offres indexées sur le marché de gros. Dans ce dernier cas, le bouclier tarifaire n'est pas en vigueur et les prix pourraient donc s'envoler cet hiver.