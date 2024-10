Réforme des retraites : les députés votent pour le retour à 62 ans, la loi bientôt abrogée ?

Une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites va être soumise au vote de l'Assemblée nationale. Des députés se sont déjà exprimés en faveur d'un retour à 62 ans.

C'est l'un des gros sujets de la semaine. Une proposition de la loi visant à abroger la réforme des retraites et au retour de l'âge de départ à 62 ans va être soumise au vote des députés. Le texte est porté par tous les députés du Rassemblement national qui, comme le Nouveau Front populaire, ont fait de cet enjeu un cheval de bataille. Jeudi 31 octobre, la journée de débats à l'Assemblée nationale sera entièrement consacrée aux propositions du groupe politique d'extrême-droite, lequel entend surtout frapper un grand coup sur la question des retraites.

La fin de la retraite à 64 ans est une idée majoritairement défendue à au palais Bourbon puisque la gauche et l'extrême-droite, tous deux défenseurs d'une telle modification, représentent plus de la moitié des élus de l'Assemblée. Une tendance qui s'est récemment confirmé lors d'un vote lors de la commission des Affaires sociales où l'abrogation de la réforme a été adopté. De quoi dérouler un tapis rouge à Marine Le Pen ?

Pas si vite. Avant d'éventuellement entrer en vigueur, le texte doit passer toute une série d'embuches politiques, entre guerres idéologiques et obstacles constitutionnels. Pour le RN, c'est un véritable parcours du combattant qui s'annonce dont l'issue est plus qu'incertaine. Mais la proposition des lepénistes ne devrait être qu'une première étape. D'autres tentatives d'abrogation sont d'ores et déjà prévues dans les semaines à venir.