Réforme des retraites : pourquoi l'abrogation ne passera pas malgré 300 députés "pour"

Abrogation de la réforme des retraites, acte… on ne sait plus combien. Un nouveau texte proposant de revenir à la retraite à 62 ans et de mettre fin à la réforme adoptée l'année dernière est étudié ce jeudi 28 novembre 2024 à l'Assemblée nationale. La proposition de loi pour le retour en vigueur des anciennes règles est portée par La France insoumise, un mois après une proposition similaire du Rassemblement national.

Dans l'hémicycle, l'arithmétique voudrait que la réforme soit abrogée : plus de 300 députés y sont favorables, soit plus de la moitié de l'Assemblée. En apparence, cela ne fait donc aucun doute que le texte soit adopté. Sauf que cela ne devrait pas se passer aussi facilement. En effet, ce texte est proposé dans le cadre de la niche parlementaire de LFI. Il s'agit d'une journée -une seule- durant laquelle un groupe politique décide de l'ordre du jour.

Le groupe dirigé par Mathilde Panot a donc décidé de soumettre au vote le retour à 62 ans. Or, si un vote n'est pas organisé avant minuit ce soir, tout tombe à l'eau. La niche parlementaire ne dure en effet qu'une journée, jusqu'à minuit et, une fois l'heure arrivée, tout s'arrête, qu'importe où en sont les débats. Ainsi, pour retarder au maximum le vote, les députés macronistes et LR ont déposé près de 1000 amendements. De quoi faire trainer les débats en longueur avec, in fine, l'espoir d'un renoncement de la gauche ou de discussions qui n'auraient pas abouti avant le gong.

Par ailleurs, il est à noter que si la proposition de loi sur le retour de la retraite à 62 ans est adoptée, le texte devrait ensuite être adopté par le Sénat. Mission impossible puisque à la Chambre haute, c'est la coalition gouvernementale qui est majoritaire et donc opposée à l'abrogation. Cela n'a donc aucune chance d'aboutir, alors que la majorité des députés, mais aussi des Français, est pour un retour à 62 ans.