Le fisc a prévenu tous les clients d'Airbnb et Vinted : cette erreur va leur coûter très cher

Cette erreur pourrait coûter cher à ceux qui n'ont pas été assez vigilants ou qui tentent de frauder le fisc.

La campagne de déclaration de revenus a débuté et l'administration fiscale prévient : depuis plusieurs années, une erreur est récurrente. Elle concerne à chaque fois les contribuables inscrits sur des plateformes collaboratives. Airbnb, Vinted mais aussi Leboncoin ou Blablacar... Les Français sont très nombreux à les utiliser. Que ce soit pour arrondir ses fins de mois en louant occasionnellement son appartement ou en vendant des vêtements devenus trop petits, ces pratiques sont devenues monnaie courante.

Une négligence expose pourtant ces milliers de Français à des redressements fiscaux. Ils pourraient être plus nombreux puisque Bercy confie avoir mis en place de nouvelles solutions techniques pour vérifier les informations transmises par les contribuables.

La Direction générale des Finances publiques, la Dgfip, rappelle ainsi que "comme l'ensemble des revenus des activités non salariées, ces revenus tirés de l'économie collaborative sont en principe imposables et doivent être déclarés". Cette règle s'applique aussi bien aux locations de logements via Airbnb ou Abritel, aux ventes d'objets sur Vinted ou Leboncoin, aux prestations de services rémunérées ou au covoiturage payant sur BlaBlaCar lorsque le partage de frais dépasse le coût réel, ou encore aux activités d'achat-revente.

Pour vous aider, les plateformes établies dans l'Union européenne ont des obligations strictes depuis 2022. Elles doivent adresser à chaque utilisateur, avant le 31 janvier de chaque année, un récapitulatif annuel détaillant le nombre de transactions réalisées, le montant net perçu et les frais prélevés. Ces mêmes informations sont automatiquement transmises à l'administration fiscale française.

Ce relevé sera aussi très utile au moment de remplir votre déclaration d'impôts puisqu'il comprend le montant à déclarer au fisc. Pour les plateformes établies dans d'autres pays européens, les États membres s'échangent les données concernant leurs ressortissants fiscaux. Bercy sait donc tout des revenus que vous avez pu percevoir ainsi.

Bercy sait tout oui, mais ne fait pas pour autant le travail à votre place ! La DGFiP l'affirme sans ambiguïté : "Il n'est pas toujours possible de replacer dans les déclarations de revenus préremplies de tous les contribuables l'ensemble des informations transmises par les opérateurs de plateformes". En d'autres termes, si rien n'apparaît sur votre déclaration pré-remplie, cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à remplir !

"Oublier" de déclarer est même un piège qui peut coûter très cher. "L'absence totale ou partielle de ces informations dans votre déclaration de revenus préremplie ne vous dispense pas d'avoir à déterminer le caractère éventuellement imposable des sommes perçues", insiste l'administration fiscale. Un contribuable ayant perçu 3 000 euros via Airbnb peut très bien ne voir aucune ligne correspondante dans sa déclaration préremplie, mais reste tenu de déclarer ces revenus s'ils sont imposables. Les sanctions en cas de défaut de déclaration peuvent atteindre 80% du montant de l'impôt éludé en cas de manquements délibérés, sans compter les intérêts de retard.