J'ai déclaré mes impôts avec Chat-GPT, voici combien il voulait me faire payer en trop

Gare à l'intelligence artificielle : son aide est parfois trompeuse. C'est notamment le cas pour les impôts.

C'est la tendance du moment. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche : l'intelligence artificielle. Et plus particulièrement, l'outil le plus connu de tous : Chat-GPT. Son déploiement pousse déjà certains à l'utiliser comme assistant pour remplir leur déclaration de revenus, à l'heure où le fisc demande à tous les Français d'accomplir cette tâche administrative parfois fastidieuse.

Linternaute a donc testé le robot. Si les instructions de remplissage données par Chat-GPT étaient claires, la finalité fut pour le moins surprenante. L'outil a commis plusieurs oublis importants, s'est trompé sur une case, ainsi que sur le montant final de l'impôt. Donnant une estimation complètement faussée du résultat.

C'est un cas de figure classique qui a été présenté à Chat-GPT. Voici la demande formulée : "Dis-moi précisément ce que je dois rentrer dans chaque case de ma déclaration de revenus. Je suis marié avec ma femme. Nous avons deux enfants, l'un au collège, l'autre au lycée. Je gagne 2150 euros net par mois avant prélèvement à la source et ma femme gagne 1925 euros net par mois avant prélèvement à la source. Au cours de l'année, nous avons versé 2000 euros sur notre PER. Par ailleurs, j'ai dépensé 350 euros pour des frais de jardinage et nous avons fait un don de 100 euros à la Ligue contre le cancer."

En quelques secondes, le robot détaille toute la procédure et les différentes cases à remplir, avec le montant final à payer. Total de l'addition selon ses dires : 1514€. Les mêmes éléments rentrés dans le simulateur officiel du fisc donnent un résultat radicalement différent : ce sont aux impôts de nous rembourser 175€. Comment expliquer un tel écart ? Deux grosses erreurs du robot et l'oubli de remplir une case en sont à l'origine.

D'abord, Chat-GPT n'a pas appliqué, sur les revenus, l'abattement automatique de 10% pour frais professionnels. Par ailleurs, il n'a pas indiqué qu'il fallait compléter les cases 7EA et 7EC pour bénéficier de la réduction d'impôts au titre de la scolarité des enfants, l'un au collège, l'autre au lycée. Il a également indiqué la mauvaise case pour remplir le don (7UD au lieu de 7UF). Enfin, il a oublié de déduire la décote qui pouvait s'appliquer sur ce foyer, faisant ainsi baisser le montant final de l'impôt.

Bref, si l'outil permet de trouver une assistance facile et rapide pour remplir sa déclaration, il est préférable de bien se renseigner ou de la faire vérifier avant de la valider : il y a encore beaucoup de trous dans la raquette du robot ! La vigilance doit donc être de mise. D'autant que toute erreur peut entraîner une pénalité supplémentaire de la part du Trésor public.