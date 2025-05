Plus d'un million de Français utilisent ce navigateur internet, il est pourtant le moins fiable sur le marché

De nombreux internautes ne font pas attention au navigateur internet qu'ils utilisent. Cela peut cependant avoir de graves conséquences pour leur sécurité.

Si vous lisez cet article, il y a de fortes chances que vous passiez par un navigateur internet. Alors qu'un seul navigateur équipait tous les ordinateurs il y a encore une vingtaine d'années (coucou Bill Gates), ces logiciels sont aujourd'hui bien plus diversifiés, l'UE comme les Etats-Unis ayant voulu casser toute position dominante et l'arrivée des smartphones ayant fait le reste. La concurrence est donc de plus en plus féroce.

Les ténors que sont Microsoft Edge (le successeur du vénérable "Internet Explorer"), Mozilla Firefox et Google Chrome ne sont plus seuls. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Opéra GX, Brave, ou même Arc Browser, les internautes n'ont jamais eu autant de choix pour naviguer sur Internet.

Pourtant, tous ces navigateurs ne se valent pas forcément. Il existe notamment des navigateurs très sécurisés tandis que d'autres soulèvent plusieurs soupçons, tout en restant utilisés par de nombreux internautes.

Parmi les meilleurs élèves en matière de navigateurs internet sécurisés, on retrouve notamment Brave et Mozilla Firefox. Le premier se démarque notamment en bloquant les traqueurs et publicités par défaut, mais peut susciter quelques interrogations de par son modèle économique. Le second est bien connu et dépend d'une organisation à but non lucratif très engagée pour la vie privée des utilisateurs. Un bon point assurément, mais au détriment de la rapidité et des performances.

Le navigateur le plus populaire reste toujours Google Chrome. Bien que ce dernier dispose de nombreuses mises à jour de sécurité et d'une protection contre les malwares et tentatives de phishing, de nombreuses critiques peuvent être émises à l'encontre de son modèle, qui repose beaucoup sur la publicité. Chrome est régulièrement pointé du doigt pour ses pratiques en matière de vie privée.

Pourtant, si l'on veut réellement trouver le navigateur le moins sécurisé, il faut se pencher sur un petit outsider, de plus en plus utilisé avec plus d'un million d'utilisateur en France. Il s'agit de Opera GX. Ce dernier dispose tout de même d'une sécurité de base correcte (notamment en étant basé sur les technologies de Google Chrome et Microsoft Edge). Mais Opera interroge depuis son rachat en 2016 par un consortium d'investisseurs chinois. Pour certains experts en sécurité, cela peut à terme poser question en termes d'espionnage de la vie privée des utilisateurs, même s'il s'agit plus à ce stade d'un problème de perception que d'une réelle menace.

Opera GX n'est pas non plus "open source" à l'image de Google Chrome et Microsoft Edge. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs plus expérimentés ne peuvent fouiller le code du navigateur pour comprendre pleinement son fonctionnement. Enfin, Opera GX intègre un VPN gratuit dont les performances restent globalement très discutées et qui tient plus d'un petit proxy, d'autant qu'il est difficile de connaître le niveau de confidentialité de ce dernier.