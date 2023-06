Jusqu'à 2000 euros : qui est concerné par cette nouvelle aide à la rénovation du chauffage ?

Une nouvelle aide a été annoncée pour accompagner les ménages désireux de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, notamment pour changer leur système de chauffage.

Changer sa chaudière au gaz ou au fioul pour un système plus performant et plus écologique, lancer des travaux d'isolation de son logement, rénover son habitat en changeant par exemple les fenêtres... Autant de travaux dans l'air du temps mais qui peuvent représenter un budget considérable et ne sont pas sans inquiéter face à la profusion d'arnaques ces dernières années.

Bonne nouvelle, un nouveau dispositif a été annoncé pour davantage accompagner les ménages dans ces petits et grands projets. Désormais, un accompagnement personnalisé sera obligatoire avant de se lancer dans ces travaux éligibles au dispositif Ma Prime Renov' et cet accompagnement sera pris en charge. L'accompagnement, baptisé MonAccompagnateurRenov', sera chargé d'encadrer et conseiller les ménages avant le lancement de leurs travaux.

Un conseiller "gratuit" pour vous guider

Présenté comme "neutre et fiable", il aura pour rôle de conseiller pour les diagnostics, d'aider les ménages à choisir le bon prestataire agréé, à monter un dossier financier ou encore à faire les bons choix de chauffage pour son logement. Cette aide sera entièrement prise en charge pour les ménages les plus modestes alors que le calcul de l'aide pour cet accompagnement passera de 1200 euros à 2000 euros maximum en 2024.

L'objectif est de davantage accompagner et aider les Français à lancer leurs travaux de rénovation et à rassurer face aux cas litigieux et aux arnaques signalées notamment lors d'installations de pompes à chaleur. Une enquête de 60 Millions de consommateurs avait pointé de nombreuses failles dans la réalisation des devis et calcul de dimensionnement.

L'objectif de cette nouvelle aide de 2000 euros maximum et d'accélérer le nombre de rénovations importantes, de 90 000 aujourd'hui à 200 000 en 2024 selon le gouvernement.