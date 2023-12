Tout le monde va y passer : une discrète facture va augmenter, elle est pourtant indispensable

Les nouveaux montants de ce service ont déjà été dévoilés, en grande partie.

Payer pour pouvoir… payer ! En France, la très grande majorité de la population est contrainte de débourser, chaque année, plusieurs dizaines d'euros pour avoir une carte bancaire. Un frais quasi-incompressible, tant le moyen de paiement est prisé dans l'Hexagone : 64% des Français préfèrent utiliser cette méthode pour régler leurs achats, selon une étude de la Banque de France.

Parmi les 76 millions de CB en circulation en France, environ 50 millions sont issues du même réseau : Visa. Qu'elle soit Electron, Classic, Premium, Platinum ou même Infinite, ce sont celles principales détenues à travers le pays. Les clients de toutes les banques disposent d'un large choix de cartes, sans compter la possibilité de recourir à une Mastercard ou autres avec les banques en ligne.

Généralement, les Français disposent d'une carte Visa Classic ou Premium. Celles-ci n'ont pas le même coût : un peu plus de 40€ par an pour la première, contre autour de 130€ par an pour la seconde. Du moins, en 2023. Car en 2024, ces tarifs vont augmenter. Les principaux groupes l'ont déjà annoncé. Voici ce qui est prévu :

Du côté de Mastercard, peu de banques traditionnelles proposent une carte de ce réseau. La standard peut être choisie par des clients de la Société générale, du Crédit Mutuel ou de la Banque populaire, tandis que la Gold Mastercard n'est disponible que dans les deux premiers établissements. Le coût de certaines augmentera également en 2024, dans les mêmes proportions que pour les cartes Visa.

Société Générale Crédit Mutuel Banque populaire 2023 2024 2023 2024 2023 2024 Mastercard standard 45€ 46€ 43€ 43€ 46€ 48€ Gold Mastercard 135€ 135€ 127€ 128€ Pas proposée Pas proposée

Si ces tarifs sont en hausse, il existe dans la plupart des banques des offres groupées, en fonction du contrat auquel vous avez souscrit. Ainsi, il est possible de faire baisser le prix de la 2e et/ou 3e carte du foyer (l'autre carte du couple, celle d'un enfant…). Les réductions pratiquées sont de l'ordre de 25 à 50%, en fonction du contrat et des établissements.

Si ces cartes bancaires grand public représentent un coût de 4 à 11,50€ par mois, il est possible de supprimer totalement cette charge en changeant d'établissement bancaires. En effet, certains proposent ces CB gratuitement. Il s'agit principalement de banques en ligne (HelloBank, Boursobank, Monabanq).

Cependant, opter pour ces types d'établissements signifie ne pas avoir le même suivi client puisqu'il n'est pas possible de se rendre dans une agence et avoir un conseillé dédié, tout se faisant intégralement par téléphone ou depuis des tchats sur le site de la banque.