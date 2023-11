7 milliards d'euros non réclamés dorment dans un coffre : une partie est peut-être à vous

Une coquette somme vous attend peut-être alors que vous ne le savez pas.

En France, 1 adulte sur 5 est à découvert tous les mois et près de la moitié de la population l'est au moins une fois par an. Ils l'ignorent mais de l'argent les attend peut-être dans les caisses de l'Etat.

Il n'est pas question d'une aide non demandée ou d'une nouvelle prime. Non, il s'agit là d'un véritable pactole financier qui dort en plein cœur de Paris, au bord de la Seine. N'allez pas vous imaginer que des liasses de billets sont entassées dans les sous-sols : on parle ici d'argent bancaire. Mais la somme est colossale et ne demande qu'à être versée sur les compte de ses propriétaires.

En effet, la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) détient 6,886 milliards d'euros issus de comptes bancaires inactifs ou abandonnés. Cela signifie que le titulaire du contrat n'a plus donné signe de vie à son conseiller depuis au moins un an.

Dans ce cas, les établissements bancaires sont chargés d'alerter la personne. Si elle est vivante et qu'elle ne se manifeste pas, le compte est clôturé au bout de 10 ans et l'argent est transféré à la CDC. Si elle est décédée et que ses héritiers ne réclament pas la somme, l'argent part à la CDC au bout de 3 ans.

Pour vous assurer que mamie n'a pas oublié de vous prévenir que vous étiez l'héritier d'un contrat d'assurance-vie ou pour vous rappeler que vous aviez ouvert ce compte-épargne il y a 30 ans, un site très simple d'utilisation a été créé : Ciclade.

Sur cette plateforme, vous pouvez vite découvrir si vous bénéficiez d'un compte dont vous auriez omis l'existence. Si la requête s'avère positive, il est alors demandé de créer un compte sécurisé sur le site et de renseigner plusieurs éléments pour aller au bout de la démarche.

Passer par Ciclade est la seule démarche légale pour savoir si un compte oublié existe, une fois que l'argent est détenu par la Caisse des dépôts. Lors d'une succession, si les héritiers n'effectuent pas cette démarche de vérification, elle peut être faite par les notaires.

Au total, en 2022, 133,6 millions d'euros ont été rendus. Selon les données recueillies par Le Parisien, cela permet aux bénéficiaires de récupérer, en moyenne, 2583€ lorsqu'un compte oublié est retrouvé. Une somme qui peut revenir dans votre poche dans un délai de 30 ans après son versement à la Caisse des dépôts et des consignations. Après, c'est direction les caisses de l'Etat. Définitivement.