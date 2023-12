La CAF la plus lente de France est connue : 8 mois d'attente avant d'avoir une réponse

Il faut parfois être très patient avant d'avoir une réponse de sa CAF. Certains allocataires le savent mieux que d'autres.

Qui n'a jamais pesté contre sa Caisse des allocations familiales ? Un retard de versement d'une allocation, des semaines avant de recevoir une réponse… Les témoignages sur les difficultés rencontrées par les allocataires de la CAF sont légion. Mais certains ont de quoi être plus irrités que d'autres.

Linternaute a passé en revue chaque CAF, département par département. Notre étude a permis de mettre au jour que, dans certains territoires, les bénéficiaires du RSA, de la Prime d'activité ou encore des APL doivent attendre des mois avant que leur dossier ne soit traité, quand cela ne peut prendre que quelques jours ailleurs dans le pays.

Des variations qui s'expliquent, d'abord, par le nombre d'allocataires rattachés à chaque CAF, mais pas que. La complexité de certains dossiers, des problèmes informatiques ou encore une réduction d'effectifs font partie des causes.

Comment avons-nous établi notre classement ? Chaque semaine, la CAF de chaque département indique sur son site internet quelles demandes de RSA et AAH, e-mails et autres elle traite, en fonction de la date de réception de la requête. En faisant le tour des sites internet des CAF un à un, il est donc possible d'établir une comparaison.

La palme de la CAF la plus lente revient à celle du Val-de-Marne. Les données relevées montrent que cette caisse traite les e-mails et diverses demandes (hors RSA et AAH) avec huit mois de décalage ! Ainsi, actuellement, ce sont les demandes adressées au mois d'avril qui sont étudiées. Aucune autre n'a un délai aussi important. Il est toutefois à noter que, pour les demandes pour le RSA et l'AAH, une réponse est apportée dans la semaine.

Contactée, la direction de l'organisme n'a pas donné suite à notre demande d'interview pour comprendre ces difficultés. "Nous ne pouvons répondre sur des sujets qui ne portent pas uniquement sur notre organisme, mais qui mettent en perspective l'ensemble du réseau des caisses d'allocations familiales", nous a répondus la CAF du 94, à laquelle sont affiliées 300 000 personnes.

La situation est aussi difficile ailleurs : dans l'Aisne, les Yvelines, ou encore en Martinique, il faut compter près de trois mois pour voir son dossier de RSA ou d'AAH être examiné. Dans les Yvelines, le délai de réponse est similaire pour toutes les autres demandes formulées. Mieux vaut également ne pas être pressé dans le Val-d'Oise où six mois d'attente son nécessaires pour avoir un retour de la CAF, tout comme à Paris (quatre mois) ou encore en Vendée (cinq mois).

Au rang des bons élèves, on retrouve la CAF de Haute-Loire qui répond dans la semaine aux e-mails et demandes de RSA et AAH, tout comme celle de la Manche, de la Haute-Marne, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne, ainsi que des Vosges.

En 2022, la CAF a versé environ 100 milliards d'euros d'aides à 13,6 millions d'allocataires, couvrant plus de 30 millions de personnes, selon les données diffusées par la direction nationale de la Caisse des allocations familiales.