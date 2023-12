Attention à l'arnaque au bureau de tabac, elle a déja fait des dizaines de victimes

Avec un scénario bien rôdé, des malfrats parviennent à arnaquer de nombreuses personnes ces derniers temps. Leur cible est précise.

"Impossible que ça m'arrive, je ne suis pas aussi crédule." Cette phrase, tout le monde se l'est déjà dite. Personne ne pense pouvoir se faire avoir par une arnaque, quelle qu'elle soit. Et pourtant. Les voleurs continuent, tous les jours, de détrousser certains naïfs à l'aide de scénarios de plus en plus rôdés.

Leur cible est souvent la même : les personnes vulnérables notamment les seniors, soit les 65 ans et plus (selon l'Insee). Plus de 13 millions de personnes sont donc dans le viseur de ces arnaqueurs qui parviennent, avec malice, à gagner leur confiance et à les léser.

Ces dernières semaines, c'est l'arnaque au bureau de tabac, également appelée arnaque aux coupons CPS, qui a fait plusieurs victimes. L'histoire est toujours la même : un individu se fait passer pour un commissaire de police, téléphone à une personne (âgée généralement), lui explique enquêter sur une fraude à la carte bancaire et dit avoir besoin de sa complicité pour débusquer les voleurs. Pour cela, la personne doit se rendre dans un bureau de tabac et acheter des coupons PCS.

Il s'agit de cartes de paiement rechargeables qui ne sont pas rattachées à votre compte bancaire. Le montant à disposition sur cette carte est celui que vous avez payé au buraliste. La différence avec une carte bancaire classique ? Les paiements sont intraçables !

Lorsque ce coupon PCS est en votre possession, l'arnaqueur vous demande de lui communiquer les numéros de cette carte pour "annuler la transaction". En réalité, le malfrat au bout du téléphone utilise l'argent et lèse la personne qui pensait aider la police. Elle ne reverra jamais son argent.

Par ce système, les arnaqueurs peuvent récupérer des sommes diverses mais parfois très élevées. Il est possible de créditer de 20 à 250€ sur chaque carte PCS, tout en achetant autant que possible. C'est ainsi qu'en Gironde, une retraitée a perdu 1000€ : elle avait acheté quatre cartes créditées de 250€ chacune, raconte Sud Ouest. Quatre autres personnes ont connu la même mésaventure à Vierzon, rapporte Le Berry républicain. L'Ain est également touché.

Pour se prémunir de toute arnaque, une règle est à bien avoir en tête : aucun policier ou gendarme ne demande d'argent, que ce soit lors d'un rendez-vous ou au téléphone. Toute personne se faisant passer pour un membre des forces de l'ordre et cherchant à obtenir votre coopération via votre argent est un fraudeur. Mieux vaut lui raccrocher au nez. Au moins, cela ne vous coûtera rien.