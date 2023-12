Les offres d'emploi devront impérativement afficher cette information très cherchée, mais souvent cachée

Les personnes à la recherche d'un emploi verront bientôt plus facilement des informations clés qu'elles recherchent avant de postuler.

La France compte 3 millions de personnes au chômage. Et pourtant. Les entreprises affirment qu'elles n'ont jamais eu autant de mal à recruter. Les difficultés pour engager du personnel sont légion dans de nombreux domaines. Le rapport au travail a changé et, désormais, la tendance est à l'employeur qui doit courber l'échine.

Temps de travail, conditions, télétravail et, surtout, salaire… Autant d'éléments qui sont pris en compte par les personnes à la recherche d'un emploi. Cependant, il arrive souvent qu'un offre, intéressante de prime abord pour le futur salarié, ne soit finalement pas en adéquation avec ses attentes après avoir passé un premier entretien. Mais c'est bientôt fini.

Les offres d'emploi vont changer dans les mois à venir. Désormais, toutes devront afficher, dès le départ, le salaire proposé ou, a minima, une fourchette de rémunération. Fini les mentions "Selon profil" dans la partie financière de l'annonce. Sur Pôle emploi, Indeed, Welcome to the jungle ou toute autre plateforme diffusant des offres d'emploi, une indication minimale concernant le salaire devra être fournie. En France, toutes les annonces devront comporter cet élément au plus tard le 7 juin 2026, conformément à la demande de l'Union européenne, qui a mis en place ce changement.

Au 5 septembre 2023, seules 20% des offres publiées sur Indeed faisaient mention du salaire, selon les chiffres indiqués par Matthieu Eloy, directeur général de la plateforme. Selon lui, cette mesure ne compte que des avantages. "La transparence renforce la confiance entre les entreprises et leurs salariés, favorise la rétention des talents, réduit le turn-over et garantit aux travailleurs que leur salaire est le même que celui de leurs collègues à poste équivalent, indépendamment de l'âge, d'un handicap ou du genre", écrit-il.

Cependant, certains RH et spécialistes en management voient cette mesure d'un mauvais œil. Selon eux, les salaires sont masqués pour éviter des incompréhensions et conflits en interne, avec des employés installés sur un même poste et dont la rémunération serait plus faible. Un écart qui s'explique par une différence entre l'offre proposée et les détails de la fiche de poste, précisent certains RH. Une réflexion qui remet au centre du jeu la question de la transparence en entreprise. Mais la divulgation du salaire est interdite, protégée par le secret de la vie privée et le droit constitutionnel.