Pour manger des coquilles Saint-Jacques sans se ruiner à Noël, voici ce qu'il faut faire

Les noix de Saint-Jacques sont très prisées pendant la période des fêtes de fin d'année. Saviez-vous qu'il était possible d'en faire son festin de Noël sans casser sa tirelire ?

A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est le moment de commencer à réfléchir à son menu pour Noël et le nouvel an. Chacun a ses préférences. Foie gras, noix de Saint-Jacques, fruits de mer, saumon fumé, caviar, truffes… Les mets préférés des français sont aussi ceux qui coûtent le plus chers. Si en moyenne le budget moyen des français est de 120 euros pour le repas de Noël, avec l'inflation, nous sommes tous à la recherche de bons plans pour faire quelques économies. Bonne nouvelle, cette année, la pêche de Saint-Jacques est particulièrement abondante (+30% environ par rapport à l'an dernier), et donc le prix est en baisse par rapport à 2022.

Et si cette année ce produit star des fêtes se retrouvait sur votre table pendant les fêtes sans que vous n'ayez à vous ruiner ? Notre premier conseil est d'acheter les noix encore dans leur coquille. Ainsi, vous ne payez pas la mains d'œuvre, et vous vous assurez d'avoir des Saint-Jacques bien fraîches. 90% des français les achètent décortiquées, et pourtant, le prix est beaucoup plus élevé, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année. C'est le moment de changer vos habitudes. Pour des noix bien fraîche, prenez-les complètement fermées, et évitez les coquilles ébréchées.

Ensuite, n'attendez pas la veille de Noël pour acheter vos noix de Saint-Jacques. Quelques jours avant Noël, la demande augmente fortement et les prix flambent. Alors achetez-les dès que possible, dans leur coquille, décortiquez-les et congelez-les. Elles se conservent ainsi jusqu'à 6 semaines selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour qu'elles gardent leur saveur et leur texture jusqu'à Noël, c'est très simple.

Une fois enlevées de leur coquille, sèchez-les bien et congelez-les sur un plateau sans qu'elles ne se chevauchent. Quand elles sont durcies, placez-les dans un sachet de congélation hermétique. La veille du jour J, sortez-les du congélateur, et faites-les décongeler dans un bol de lait afin qu'elles retrouvent leur fraîcheur et leur fondant. Le meilleur moment pour vous en procurer à bas prix est d'octobre à début décembre mais les prix restent plus bas jusqu'au week-end précédant Noël.

Enfin, si les Saint-Jacques sont hors budget pour vous, voici une alternative moins cher à la Saint-Jacques, et délicieuse, la pétoncle. On la trouve généralement surgelées. Plus petite et un peu moins raffinée que la noix de Saint-Jacques, son goût est tout de même très similaire. Abordable, c'est un très bon compromis pour les fêtes de fin d'année.