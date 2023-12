Seuls 20% des Français font des économies sur cette facture alors que tout le monde peut le faire en quelques minutes

Peu de Français y ont recours mais il est possible de faire baisser une facture qui arrivera en 2024. Il ne reste que quelques jours pour en profiter.

C'est le casse-tête permanent : comment faire baisser ses factures pour ne pas voir son budget exploser ? La question va continuer de se poser en 2024 avec la nouvelle hausse annoncée des prix, principalement de l'énergie. Parmi les solutions, il en existe une à laquelle trop peu de Français ont recours : diminuer le montant de ses impôts. Cela vous parait trop complexe ? Pas de panique : il existe deux moyens de le faire facilement et rapidement.

Le premier consiste à faire un don à une association d'intérêt général ou à un organisme d'aide aux personnes en difficulté. Dans le premier cas, 66% de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu. Cela monte à 75% dans le second. En 2021 (derniers chiffres à jour), seuls 4,8 millions de Français avaient fait un don à une association pour réduire leur impôt, soit 36% des ménages imposés.

Mais attention, cela ne vous fera pas économiser de l'argent, simplement baisser le montant payé au fisc. Un exemple concret avec une personne qui doit payer 1000€ d'impôts : si elle ne fait pas de don, elle s'acquitte de ses 1000€ ; si elle fait un don de 200€, elle pourra déduire 132€ des 1000€ dus aux impôts. Cependant, l'addition entre le montant réglé aux impôts et le don aboutit à une dépense totale de 1068€, soit plus que si elle n'avait pas fait de don.

SANS DON AVEC DON Impôt sur le revenu 1000€ Impôt sur le revenu 1000€ Total à payer 1000€ Don à une association 200€ Réduction de l'impôt sur le revenu 132€ (66% de 200€) Impôt sur le revenu à payer 868€ (1000-132) Total à payer (impôt + don) 1068€

Une autre possibilité, tout aussi facile et rapide, existe. Il s'agit d'effectuer un versement sur son plan épargne retraite (PER). Plus de 7 millions de Français en ont un (soit 18% des contribuables). Le système est toutefois différent de celui du don.

Ici, il est question de faire baisser le total des revenus perçus au cours de l'année (salaires etc…) et déclarés au fisc. C'est ce qui sert de base au calcul de l'impôt sur le revenu. La somme déduite de ce revenu imposable correspond à un pourcentage du montant versé sur le PER. Ce pourcentage est très facile à trouver : il s'agit de votre taux marginal d'imposition. Un terme barbare qui est inscrit sur la dernière page de votre avis d'imposition. Quatre sont possibles : 11%, 30%, 41% ou 45%.

Exemple avec une personne qui déclare 30 000€ de revenus annuels. Si elle verse 3000€ sur son PER et que son taux marginal d'imposition est de 30%, elle déduira 1000€ de ses revenus. Le montant de son impôt sur le revenu ne sera donc plus calculé que sur 29 000€. Cela entrainera donc une baisse du coût final des impôts.

Si la solution semble plus avantageuse que le don aux associations, il s'agit d'une vision à court terme. En effet, lorsque vous souhaiterez sortir l'argent du PER, une importante fiscalité s'applique. A vous donc de trancher : verser l'argent à l'Etat ou aux associations ? Il vous reste jusqu'au 31 décembre 2023 (inclus) pour vous décider. Sinon, cela ne sera pris en compte qu'en 2025.