Peu de Français le savent : voici comment sont vraiment calculés vos impôts

Le mode de calcul de l'impôt sur le revenu est opaque pour de nombreux contribuables. Les éléments fournis par le fisc sont sujets à confusion.

C'est une simple image qui a beaucoup fait réagir : le journal Les Echos a publié une infographie pour expliquer les différentes tranches d'imposition existantes en France. Le schéma présente les cinq taux appliqués en fonction des revenus perçus. Les internautes ont surtout commenté le troisième niveau d'imposition. Celui-ci concerne les Français percevant entre 28 798 euros et 82 341 euros net annuels avant impôts, soit 2400 à 6800€ par mois. Sur cette tranche, il est indiqué qu'un impôt de 30% est appliqué. De quoi susciter de nombreux commentaires indignés… liés à une confusion.

Car non, une personne percevant 2400 euros net par mois avant impôts (28 800 euros net annuels) ne verse pas 8640€ au fisc tous les ans ! Cela reviendrait à 720 euros par mois. Autant dire qu'il ne resterait pas grand-chose sur le compte des personnes concernées. Le calcul est plus complexe que ça. Pourtant, il n'est nulle part expliqué sur son avis d'imposition. Un manque de transparence qui entraîne une défiance envers le paiement de l'impôt.

Pour tous les Français, l'impôt est progressif en fonction des revenus, selon un barème divisé en cinq tranches, comme suit :

Tranche 5 177 106€ et plus 45% Tranche 4 82 432€ à 177 106€ 41% Tranche 3 28 798€ à 82 341€ 30% Tranche 2 11 295€ à 28 797€ 11% Tranche 1 0€ à 11 294€ 0%

Pour calculer les impôts que l'on devra payer, il faut faire la (complexe) formule suivante : prendre son revenu annuel net avant impôts et regarder à quelle tranche il correspond. De là, soustraire son revenu annuel net du montant le moins élevé de la tranche et multiplier le résultat par le pourcentage de la tranche, puis soustraire chaque palier précédent et multiplier par le pourcentage correspondant. Enfin, il faut additionner le tout.

Vous êtes perdu ? Voici un premier exemple : Monsieur A. gagne 18 000€ nets par an avant impôts. Il correspond donc à la tranche n°2. Le calcul de son impôt est le suivant : (18 000 – 11 295) x 11% = 737,66€. C'est la somme qu'il paiera puisqu'aucun impôt n'est prélevé sur les revenus de la première tranche. Au final, l'impôt que Monsieur A. devra payer représentera 4% de son revenu annuel net.

Autre exemple : Monsieur B. gagne 30 000€ net par an avant impôts. Il correspond donc à la tranche n°3. Le calcul de son impôt est le suivant : (30 000 – 28 798) x 30% = 360,60€ + (28 797 – 11 295) x 11% = 1925,22€, soit au total 2285,82€ d'impôts. Cela représente 7,6% de son revenu annuel.

Il est à noter que ces exemples ne valent que pour une personne célibataire sans enfant et n'ayant aucune réduction d'impôt. Pour une évaluation fine du montant de votre impôt, il est préférable d'effectuer une simulation directement en ligne, ici. Ainsi, il est possible de vite comprendre que l'Etat ne ponctionne pas 11, 30, 41 ou 45% des revenus perçus.