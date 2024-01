La plus grosse réserve d'or de France est en plein Paris et personne ne le sait

C'est au cœur de la capitale que la plus importante quantité d'or du pays est stockée. Chaque année, des millions de personnes passent devant sans le savoir.

C'est un mythe qui fait toujours rêver, une fascination indémodable. Parler de l'or nourrit l'imaginaire collectif et crée de nombreux fantasmes. Le métal le plus précieux est encore et toujours très recherché. En posséder peut permettre de gagner beaucoup d'argent puisque les 10 grammes sont échangés contre 650€.

En France, plusieurs régions sont encore des ressources en or. En métropole, les Pyrénées, les Cévennes mais, surtout, le massif armoricain sont les principaux territoires toujours pourvoyeurs de ce métal. Bien loin de l'Hexagone, mais toujours en France, c'est la Guyane qui est une véritable… mine d'or, où des exploitations d'extraction existent toujours.

Cependant, ce n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique que la plus grosse réserve d'or extrait existe, mais bien en métropole… en plein Paris ! A deux pas du palais de l'Elysée et du musée du Louvre se cachent 2 436 tonnes d'or. Valorisation du trésor : 146 milliards d'euros ! Le magot est énorme, colossal même.

Pourtant, son emplacement est public : Hôtel de Toulouse, 1 Rue de la Vrillière, 75001 Paris. Sous son aspect postal, le lieu semble inconnu. Il s'agit en réalité du siège de la Banque de France.

A 28 mètres sous terre, sous une nappe phréatique, se trouve une salle à laquelle seule une poignée de personnes a accès : la réserve d'or de la France. Il s'agit d'un espace grand comme un terrain de foot, avec 720 piliers qui soutiennent une armature de 6m50 d'épaisseur, faite de calcaire, béton et acier, comme le montrait un reportage TV en 1950.

Image du couloir de la salle des chambres fortes (1930). © Banque de France

Pour accéder à ces méandres dorés, il faut passer des tourelles, emprunter d'étroits couloirs qui peuvent être obstrués et utiliser des ascenseurs. A chaque fois se présentent devant les visiteurs d'imposantes portes blindées, dont l'une d'elles pèse 7 tonnes et pivote lentement.

Se dévoilent ensuite des couloirs de 100m de long desservant des pièces tout aussi protégées, renfermant les divers lingots de 12,5kg chacun. L'or précieusement gardé appartient à la France, mais aussi à d'autres pays, dont les identités ne sont pas connues.

Ne pensez pas pouvoir accéder à cette pièce pour les journées du patrimoine. Ceux qui le peuvent sont triés sur le volet. Seuls le Gouverneur de la Banque de France, ses sept collaborateurs du service de l'or, et cinq à dix autres personnes peuvent y descendre. Parmi lesquelles, forcément, le Président de la République, très probablement le ministre de l'Economie, ou encore le ministre des Comptes publics.

C'est ainsi que le 11 février 2019, Gérald Darmanin, alors à Bercy, s'y était rendu… avec sa mère, comme le racontent Anita Hausser et Jean-François Gintzburger dans l'ouvrage Gérald Darmanin, Les secrets d'un ambitieux. Celui qui est depuis devenu ministre de l'Intérieur a alors découvert une réserve financière… moins importante que la fortune de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France.