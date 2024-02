Il faut désormais gagner plus pour pouvoir partir à la retraite : voici les nouveaux montants minimums

La nouvelle est un peu passée inaperçue et pourrait impacter une partie des travailleurs.

C'est une épineuse question tant le dossier est complexe. Se pencher sur sa retraite n'est pas toujours facile même si les outils numériques permettent désormais d'avoir un aperçu clair de sa situation. Si l'âge légal de départ est dans toutes les têtes, d'autres paramètres tout aussi déterminants, mais parfois méconnus, sont également à prendre en compte.

La possibilité de prendre sa retraite repose sur un principe simple (mais pas le plus évident) : ce n'est pas par rapport au nombre de jours que l'on a travaillé que l'on peut prendre sa retraite mais par rapport à l'argent que l'on a gagné. Ainsi, deux personnes étant dans le monde du travail depuis 40 ans peuvent ne pas avoir les mêmes droits.

Pour avoir le droit de toucher la retraite, il faut avoir validé un certain nombre de trimestres. 172 dans la très grande majorité des cas. La validation de ces trimestres ne se fait qu'en fonction de la rémunération perçue car elle repose sur les cotisations du salarié. Or, depuis le 1er janvier, le montant minimum à toucher pour valider un trimestre doit être plus important qu'en 2023.

Ainsi, pour valider un trimestre sur l'année 2024, il faut avoir gagné au minimum 1120 euros nets au cours de l'année (1747,50€ bruts). Pour valider les quatre trimestres de l'année, c'est 5270 euros nets (6990€ bruts) qui doivent être perçus en un an, soit 439 euros par mois. Cela ne remet évidemment pas en cause les trimestres validés les années précédentes puisque le calcul était alors effectué sur des bases moins élevées. Ce qui a été acquis reste acquis.

Par rapport à 2023, il faut donc gagner 180 euros nets de plus par an, soit 15€ de plus par mois pour être sûr de continuer de valider ses trimestres. Cette hausse de 3,36% suit, comme le veut la règle, à l'augmentation sur un an du niveau du Smic. Cela évoluera donc à nouveau en 2025.

Compte-tenu des montants, cela ne concerne pas la plupart des travailleurs mais plutôt les personnes occupant des emplois ponctuels, tels que les intérimaires ou les temps partiels étudiants notamment. Selon la rémunération perçue, il faudra donc soit travailler un peu plus, soit demander une augmentation de salaire afin que ces jobs soient pris en compte dans le calcul de la retraite et qu'ils permettent de sortir du monde du travail un peu plus tôt.