Malgré les annonces du gouvernement, certains retraités seront bien revalorisés dans quelques semaines.

C'est l'une des annonces fortes du gouvernement. Afin de faire des économies, il est proposé que les pensions de retraite versées par les Carsat n'augmentent pas au 1er janvier, comme cela se fait habituellement. Michel Barnier souhaite que cela n'intervienne que le 1er juillet, sans rétroactivité, entraînant donc un manque à gagner certain pour des millions de retraités. Le projet a suscité l'ire des premiers concernés mais aussi d'une bonne partie de la classe politique.

La mesure n'est pas encore adoptée par le Parlement et peut toujours être annulée. Cependant, ce que n'a pas dit le Premier ministre, c'est que malgré sa proposition choc, certains ainés verront bien leur pension être un peu plus conséquente lors du passage à la nouvelle année. Environ 600 000 d'entre eux bénéficieront d'une augmentation à la date habituelle.

En janvier, selon les prévisions d'inflation annuelle, toutes les pensions de base doivent (devaient ?) être revalorisées de l'ordre de 1,8%. Sur une pension moyenne de 860 euros, cela représente environ 15 euros de hausse par mois. Or, la très grande majorité des 15 millions de retraités est en passe d'être lésée à cause du report au 1er juillet. Un effort d'économies légitime aux yeux du gouvernement car "les pensions ont progressé plus rapidement que le salaire moyen par tête" sur les deux dernières années.

Une frange de retraités va toutefois bien être augmentée le 1er janvier, qu'importe ce que décide le Parlement : les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA) et des allocations du minimum vieillesse (ASV). Ces derniers verront leurs versements être plus importants. Ces pensions "resteront revalorisées au 1er janvier", a d'ores et déjà prévenu le gouvernement.

Au total, selon les dernières données datant de 2022, cela représente près de 680 000 personnes. Ces deux allocations devraient être revalorisées de 1,8% et leurs montants moyens portés autour de 520 euros pour l'ASPA et 425 euros pour l'ASV.