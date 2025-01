Cinq grandes banques ont discrètement augmenté plusieurs frais et peu de clients l'ont remarqué

Les tarifs pratiqués par les grands établissements bancaires ont évolué dernièrement.

C'est, inexorablement, un impondérable du passage à la nouvelle année. Tous les ans, qu'importe la conjoncture, les banques augmentent leurs frais. Quelques centimes par ici, plusieurs euros par là… Sur le coup, rien de colossal. Et pourtant, lorsque la note finale arrive, l'addition est forcément bien plus salée.

Depuis le 1er janvier 2025, plusieurs grandes banques pratiquent déjà de nouveaux tarifs, plus élevés qu'il y a encore quelques semaines. Conformément à la loi, elles ont informé leurs clients des nouveaux tarifs au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Mais peu en ont véritablement pris connaissance.

A la BNP par exemple, un e-mail a été envoyé aux clients mi-octobre, intitulé "Vos conditions et tarifs au 1er janvier 2025" et les invitant à se rendre sur leur espace personnel pour découvrir les nouveaux prix pratiqués. Aucun document n'était présent dans le mail. Peu sont donc allés se renseigner sur la nouvelle politique tarifaire.

Pourtant, la BNP, comme le CIC, le Crédit Agricole ou encore la Société Générale (à partir du 1er avril), ont, entre autres, augmenté les tarifs des cartes bancaires. La carte Visa classic coûte 1€ (CIC) à 2€ (Société Générale) plus cher par rapport à 2024 dans tous ces établissements et s'affiche désormais entre 43 et 50 euros. Le Crédit Mutuel a gardé le même prix.

Et ce n'est pas tout. Un service du quotidien, payé tous les mois, a aussi augmenté de 6% en moyenne : les frais de tenue de compte. Certes, ce ne sont que 10 centimes (Crédit Mutuel, CIC) ou 15 centimes (Crédit Agricole, Société Générale) supplémentaires chaque mois et cela représente 1,20 ou 1,80€ de plus à l'année, mais la hausse est bien supérieure à l'inflation. Seule la BNP n'a pas procédé à une augmentation. Il faut dire que ces frais sont déjà facturés 2,60€ par mois.

Il est toutefois à noter que ces tarifs bancaires du quotidien s'appliquent aux clients qui souscrivent à ces produits individuellement, sans s'abonner à une offre mensuelle qui comprend toute une panoplie d'autres services. Ces packs, qui ont eux aussi augmenté, sont d'ailleurs "rarement intéressants pour un consommateur qui utilise peu de services", souligne l'association de consommateurs CLCV. Il est donc vivement recommandé de bien lire et comparer la grille tarifaire pour ne payer que ce qui est nécessaire.