Ce discret changement sur les cartes bancaires met en colère les commerçants : les prix risquent de grimper

Peu de Français ont fait attention à cette modification apportée par diverses banques sur les cartes bancaires.

Un geste apparemment banal, tel que le paiement par carte bancaire, cache en réalité des enjeux financiers non-négligeables. Pour les Français, composer un code secret ou effectuer un paiement sans contact est devenu monnaie courante. Cependant, cette habitude entraîne des augmentations de prix sur les produits quotidiens.

Que ce soit pour les courses, le carburant ou un repas au restaurant, l'utilisation de la carte bancaire contribue à l'augmentation des prix. La raison ? Un élément omniprésent sur ces cartes : le logo CB (Carte Bancaire), un symbole bien connu des consommateurs français.

Lorsqu'un achat est réglé par carte, des frais sont prélevés sur le montant encaissé, impactant directement la marge du commerçant. Ces coûts comprennent la commission interbancaire de paiement (CIP), les frais des réseaux tels que CB, Visa et Mastercard, ainsi que la commission de la banque du commerçant. En moyenne, le réseau CB prélève environ 0,9% sur les transactions, tandis que les réseaux internationaux peuvent atteindre des frais de 1,2%, ce qui représente une charge supplémentaire pour les commerçants.

Or, de plus en plus, les banques émettent des cartes uniquement Visa ou Mastercard, et non plus du réseau CB. La part des paiements effectués via le réseau CB a chuté de 97% à 85% en trois ans, en grande partie à cause de l'essor des paiements en ligne et mobiles, qui privilégient les réseaux Visa et Mastercard. L'émergence de néo-banques et de banques en ligne non affiliées au réseau CB participe également à ce phénomène.

Cette tendance pourrait avoir un impact direct sur les prix payés par les consommateurs car les commissions prélevées auprès du commerçant sont plus élevées, rognant ainsi sur sa marge. Le patron de Système U, mais également Auchan, Cdiscount ou encore la SNCF ont déjà alerté sur le phénomène.

Face à l'augmentation des frais bancaires, les enseignes seront contraintes d'ajuster leurs prix à la hausse, répercutant ainsi ce coût supplémentaire sur les consommateurs. Ce changement discret mais significatif dans les modes de paiement pourrait peser un peu plus sur le pouvoir d'achat des ménages.