Plus que quelques jours pour demander cette aide de 277 euros : 5 millions de Français la touchent chaque année

Il est facile de vérifier si vous avez été "oublié" mais ne tardez pas pour demander cette aide financière.

C'est une aide bienvenue pour de nombreux foyers mais qui a peut-être été oubliée... Contrairement aux années précédentes où l'envoi s'effectuait au printemps, la campagne d'envoi de cette aide financière a connu des modifications importantes en 2025. Si bien que certains certains bénéficiaires potentiels ont pu passer à côté de ce petit coup de pouce pour leur budget !

En 2025, les envois automatiques, réalisés en principe au printemps, ont ainsi été faits plus tard : entre le 3 et le 21 novembre, touchant directement 3,8 millions de foyers français. Mais ils ne sont pas les seuls concernés ! La refonte du système d'attribution, si elle permet de conserver l'envoi d'un seul chèque par logement, a pu créer des situations où certains foyers éligibles n'ont pas été automatiquement identifiés.

De nombreux ménages ont ainsi pu être "oubliés" lors de cette distribution automatique. Les raisons sont diverses : changement récent de situation, déménagement, modification du titulaire du contrat d'électricité ou simplement des données fiscales non mises à jour dans les fichiers administratifs. Il est heureusement très facile de vérifier son éligibilité grâce au simulateur officiel fourni en ligne.

Il suffit d'y renseigner son revenu fiscal de référence et la composition de son foyer. Si le résultat est positif, le site renvoie directement vers le portail permettant de faire sa demande. Mais attention, il ne faut plus tarder ! La date limite pour demander le chèque énergie 2025 est fixée au 28 février 2026. Passé cette date, il sera trop tard pour récupérer cette aide qui peut pourtant représenter une somme non négligeable pour les budgets les plus serrés. Les montants varient de 48 à 277 euros selon les revenus et la composition du foyer, avec une moyenne de 150 euros par bénéficiaire.

Pour être éligible, le revenu fiscal de référence par unité de consommation doit être inférieur à 11 000 euros. Le calcul des unités de consommation s'effectue ainsi : la première personne compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC, et chaque personne supplémentaire pour 0,3 UC. Le site Service-Public.fr précise les conditions pour demander cette aide : "Les demandes doivent être accompagnées d'un justificatif d'identité, des données fiscales et d'une attestation de contrat de fourniture d'électricité datant de moins de trois mois". Le chèque énergie peut servir à régler tous types de dépenses énergétiques : factures d'électricité, de gaz, de fioul ou encore de bois. Il peut également financer certains travaux de rénovation énergétique.