Un salaire à six chiffres : à 23 ans, cet ancien élève modèle a quitté l'université pour un métier manuel

Il était brillant à l'école, mais comme de nombreux jeunes de la génération Z, il a refusé un avenir tout tracé. Il a décidé d'arrêter ses études et ne regrette pas une seconde.

Pour une partie des jeunes diplômés du secondaire, le passage par l'université ne s'impose plus comme une évidence. Là où certains voient encore les études supérieures comme un tremplin vers la spécialisation et l'emploi, d'autres font le choix d'entrer directement sur le marché du travail. Une évolution qui semble s'accélérer depuis la crise sanitaire.

Partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 a profondément modifié le rapport des étudiants à l'enseignement supérieur. Aux Etats-Unis, la génération Z (celle des jeunes nés à la fin des années 1990) "a massivement déserté les études supérieurs pendant la pandémie, contribuant à hauteur de 42% à la baisse globale de 15% des inscriptions dans le supérieur entre l'automne 2010 et l'automne 2021", selon le Centre national des statistiques de l'éducation.

Le parcours de Jacob Palmer illustre cette bascule. Âgé de 23 ans et originaire de Caroline du Nord, près de Charlotte, ce jeune Américain a choisi de mettre un terme à ses études, comme le rapporte Fortune. "C'était très immatériel, je détestais ça", explique-t-il à propos de l'enseignement en ligne, estimant que ce format ne lui correspondait pas. Au lycée, pourtant, il était décrit comme un élève investi, brillant. "J'étais un bon élève. Je participais à toutes sortes d'activités extrascolaires, j'étais délégué de classe et je faisais beaucoup de prises de parole en public. J'avais plein d'amis", explique-t-il au média américain.

Plutôt que de persister dans un modèle qui ne lui convenait plus, Jacob Palmer a opté pour la voie professionnelle. Attiré par le travail manuel et fort de quelques bases acquises en chimie, il s'est tourné vers l'électricité. "J'ai toujours aimé le travail manuel, réparer et fabriquer des choses, et j'avais des notions de base en électricité grâce à mes cours de physique avancée", explique-t-il ajoutant : "J'ai passé quelques années à démêler les rallonges et à faire les tâches ingrates, avant d'obtenir mon diplôme d'électricien".

Il a d'abord occupé un poste dans une entreprise de construction à Charlotte, avant de lancer sa propre structure, Palmer Electrical, en 2024. "Je travaille seul, avec un seul camion", se réjouit-il. Aujourd'hui, son activité connaît une croissance incroyable. D'après Fortune, son entreprise a généré environ 90 000 dollars de chiffre d'affaires lors de ses débuts, avant d'atteindre près de 175 000 dollars à la fin de l'année 2025. Pour 2026, le jeune entrepreneur affiche déjà de nouvelles ambitions et vise les 250 000 dollars, tout en se disant prêt à "saisir de nouvelles opportunités".