La nouvelle Renault R5 possède un équipement intrigant, à quoi sert ce chiffre sur son capot ?

La Renault R5 de 2024, grande sœur de la citadine disparue il y a plus de 40 ans, accueille un mystérieux chiffre sur son capot.

La présentation de la nouvelle Renault R5 le 26 février lors du Salon de l'Automobile de Genève en a mis plein les mirettes à la foule venue nombreuse découvrir la voiture culte des années 80. Couleurs flashy - notamment le jaune et le vert pop -, signature lumineuse LED assez futuriste, style néo-rétro susceptible de séduire les jeunes comme les plus anciens, la citadine au losange made in 2024 ne laisse personne indifférent. Surtout que la petite Renault, dont la fabrication s'était arrêtée net en 1992, présente sur son capot une mystérieuse plaque noire qui suscite l'intérêt.

La R5 du passé accueillait jadis à cet emplacement une petite grille d'aération qui, déjà à l'époque, la différenciait des autres modèles de voitures. Cette entrée d'air a disparu et a été remplacée par un rectangle noir situé sur le haut du capot, dans l'alignement du volant. A première vue, on pourrait se demander si le constructeur français n'a pas voulu inaugurer un nouveau style. Mais cet élément n'est pas un détail esthétique, il est en fait très utile puisqu'il a à voir avec la batterie de la nouvelle Renault 100 % électrique.

Cette petite plaque est en réalité un indicateur de charge. Il sert à renseigner le conducteur et les éventuels passagers sur l'état de la batterie, que ce soit pour celle de 40 kWh ou celle de 52 kWh disponibles au catalogue de ce nouveau modèle attendu sur nos routes à la rentrée prochaine. Mais là pas question d'un pourcentage, comme sur nos Smartphones, Renault a fait le choix graphique d'afficher l'emblématique chiffre 5 sur le capot. Plus la batterie est chargée, plus le 5 est lumineux.

Composé de cinq segments, chacun d'entre eux correspond à 20% de charge. Quand le 5 est entièrement allumé, cela signifie que la citadine est prêt à prendre la route pour 300 ou 400 kilomètres selon la capacité de la batterie choisie. Si certains automobilistes verront cet indicateur de charge comme un simple gadget, on ne peut pas enlever au constructeur son originalité. En plus d'être très visuel, surtout que le chiffre 5 s'illumine dès que le conducteur s'approche de son véhicule, il s'intègre parfaitement au style rétrofuturiste de la nouvelle Renault.