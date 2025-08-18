"Cette île est le Hawaï européen et elle est à 4 heures de Paris"

Avec ses plages, ses volcans endormis et sa végétation luxuriante, cette île a tout d'un Hawaï. En plus proche de chez nous et en moins cher bien sûr...

Située à seulement quatre heures de Paris en avion, une destination émerge sur la carte des paradis insulaires européens, promettant le charme et la majesté d'Hawaï, en moins cher et avec bien moins d'heures d'avion à parcourir. Cet archipel, niché au milieu de l'Atlantique, offre une alternative idéale aux plages tropicales traditionnelles, tout en étant un sanctuaire de tranquillité loin des foules de touristes qui se pressent dans les stations balnéaires de Méditerranée.

Souvent surnommé le Hawaï de l'Europe, cet archipel est un ensemble de neuf îles volcaniques baignées par un climat subtropical. Ces îles sont un véritable éden pour les amoureux de la nature, avec des plages de sable noir évoquant les paysages volcaniques d'Hawaï, des étendues verdoyantes à perte de vue, et une faune marine riche à découvrir au large. C'est un lieu où la splendeur naturelle du littoral et la végétation luxuriante rencontrent l'aventure, offrant des randonnées à travers des terrains époustouflants, des volcans endormis. Ceux-ci offrent la possibilité de se relaxer dans des bains de sources chaudes volcaniques aux propriétés curatives.

Le lac de Sete Cidade situé à l'ouest de l'île de São Miguel, au milieu de l'océan Atlantique. © Francisca R Lourenço - stock.adobe.com

Cet archipel, ce sont les Açores. São Miguel, la plus grande des îles de l'archipel, se distingue comme la porte d'entrée principale pour explorer les Açores. Cette île offre toute la diversité de l'archipel portugais et dispose d'infrastructures touristiques développées, rendant l'exploration à la fois aisée et enrichissante.

Des vols quotidiens depuis Lisbonne ou Porto facilitent l'accès à São Miguel alors que des ferries peuvent vous permettre de gagner facilement les autres îles. Parmi les incontournables à ne pas manquer lors d'un séjour à São Miguel, citons les sources du Parque Terra Nostra avec son jardin luxuriant ou le Poça da Dona Beija à Furnas. Si vous êtes en quête de randonnée unique, celle menant à Vista do Rei et son célèbre mirador offrant un panorama unique ou celle vers le lac Lagoa de Fogo sont des valeurs sûres.

Le meilleur moment pour visiter les Açores est entre juin et octobre, lorsque le climat est plus chaud, bien que la période d'avril à mai soit idéale pour l'observation des baleines bleues. Les experts en voyage sont formels, les Açores restent parmi les destinations les plus abordables, offrant une belle idée d'évasion sans le prix exorbitant souvent associé aux îles tropicales.