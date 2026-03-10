Plaques d'immatriculation roses : il y a un message caché dans les lettres et chiffres, qu'est-ce que ça signifie ?

Il n y a pas que la couleur à scruter : les nouvelles plaques d'immatriculation roses ont un code caché dans les lettres et chiffres affichés.

On en voit de plus en plus sur les routes. C'est plutôt logique puisqu'elles devraient concerner environ 400 000 véhicules par an selon les estimations du gouvernement. Les plaques d'immatriculation rose sont l'une des nouveautés de 2026 sur les routes. Mais que vous en ayez déjà croisé ou non, savez vous pourquoi certains véhiculent les ont ?

Depuis le 1er janvier 2026, conformément à un arrêté publié au Journal officiel du 2 décembre 2025, certaines voitures circulent avec des plaques rose vif aux caractères noirs, remplaçant progressivement les anciennes plaques blanches.

Cette mesure concerne spécifiquement les véhicules en situation temporaire, en attente de leur carte grise définitive mais aussi ceux importés de l'étranger avant leur immatriculation française, ainsi que les véhicules utilisés par les professionnels de l'automobile pour des essais routiers.

Des messages cachés sur les plaques que les forces de l'ordre peuvent facilement déchiffrer

Au-delà de la couleur rose qui permet une identification immédiate, ces plaques ont un autre point commun. A force de les voir ces dernières semaines, nous nous sommes demandés pourquoi toutes avaient les mêmes lettres. Ou plutôt la même lettre puisqu'il s'agit du "W" ! Les plaques roses comportent effectivement un système de codage particulier dans leur numérotation. Les lettres qui apparaissent sur ces plaques ne sont pas aléatoires : elles commencent systématiquement par "WW" ou simplement "W".

Cette codification correspond à des situations administratives très précises définies par le Code de la route via l'arrêté du 21 novembre 2025.

Les plaques commençant par "WW" désignent ainsi les véhicules de particuliers circulant sous certificat provisoire d'immatriculation (CPI). Ce certificat est délivré pour les véhicules neufs ou d'occasion à peine vendus et en attente de documents essentiels comme le certificat de conformité, le contrôle technique ou un justificatif fiscal. Les véhicules destinés à l'exportation et les véhicules neufs vendus incomplets pour carrossage reçoivent également cette immatriculation WW.

Dans cet exemple dévoilé fin 2025 lors de la présentation du dispositif, les nombres 12-25 indiquaient une fin de validité en décembre 2025. © Sécurité Routière

La plaque "W" simple, quant à elle, est réservée exclusivement aux professionnels de l'automobile. Ce certificat "W garage" leur permet de faire circuler temporairement des véhicules pour effectuer des tests techniques, des démonstrations à des clients potentiels ou des transports entre ateliers.

Les chiffres qui suivent ces lettres constituent également un message codé important. Sur les plaques WW, une indication supplémentaire apparaît à droite : la date de fin de validité du certificat provisoire, présentée sous la forme mois/année (mm/aa). Cette date permet aux forces de l'ordre de vérifier instantanément si le véhicule circule légalement. La validité standard est de 2 mois pour la plupart des véhicules, mais elle s'étend à 3 mois pour les véhicules neufs incomplets destinés au carrossage ou les machines agricoles automotrices. Cette durée peut être prolongée une seule fois automatiquement pour la même période si le certificat définitif n'est pas encore délivré. Au delà, vous êtes en infraction !

L'objectif de ces plaques rose est simple, réduire les fraudes aux fausses plaques d'immatriculation ou aux plaques provisoires laissées trop longtemps : "Même si la fraude reste un phénomène marginal par rapport à l'ampleur des activités au sein du SIV (qui compte 65 millions de dossiers), elle a pris de l'ampleur ces dernières années et de nombreuses actions, efficaces et opérationnelles sont déployées pour juguler et réduire ce fléau", confie la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne.