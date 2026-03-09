Une eau à 31°C et zéro voiture : cette île paradisiaque possède la "meilleure mer du monde"

Sur ce petit bout de terre tropical, la température de l'eau semble réglée sur celle d'un bain chaud !

C'est un endroit où le thermomètre affiche 31°C en mars, où le bruit des moteurs est remplacé par celui des vagues, et où l'eau est si parfaite qu'elle a été désignée comme la meilleure au monde pour piquer une tête. Ce n'est pas une carte postale retouchée, mais une réalité pour ceux qui débarquent sur cette île piétonne entourée de tortues.

Vous n'y circulerez qu'à pied ou à vélo. En une heure seulement, vous pourrez faire le tour complet de ce petit bout de terre préservé. Et pourtant, les voyageurs qui y posent le pied disent avoir tendance à y rester plus longtemps que prévu : entre la plongée, les balades à vélo et la gastronomie locale, même deux jours ne suffisent pas !

Ce paradis caché, c'est Gili Trawangan en Indonésie. Selon une étude de CV Villas relayée par le Daily Express, l'île arrive en tête des destinations les plus propices à la baignade. Pour établir ce palmarès, les experts ont comparé la température de la mer, la vitesse du vent et l'indice UV dans les plus belles régions du globe. Le verdict est sans appel : les conditions y sont idéales presque 365 jours par an.

Plage de sable fin de Gili Trawangan en Indonésie. © Mirko Vitali - stock.adobe.com

Située au large de Lombok, à quelques heures de bateau de Bali, cette petite perle est devenue l'étape incontournable pour les voyageurs en quête d'une expérience plus authentique et sauvage que sur l'île des Dieux. L'atmosphère y est radicalement différente de celle des grandes stations balnéaires : c'est un monde de calme, de sable fin et de récifs coralliens. Côté température, pas besoin de combinaison : vous baignez dans une eau entre 27°C et 31°C, peu importe la saison.

Sous la surface, le spectacle est saisissant : la visibilité atteint souvent 40 mètres, un record qui permet d'observer les poissons-clowns en toute clarté, et il n'est pas rare de partager sa session de baignade avec des tortues marines. C'est ce mélange de tranquillité absolue et de nature sauvage qui attire ceux qui veulent déconnecter pour de bon !

Snorkeling avec une tortue de mer à Gili Trawangan en Indonésie. © Gatot - stock.adobe.com

Si Gili Trawangan est souvent surnommée "l'île de la fête" avec ses nombreux bars et restaurants qui permettent de danser et d'écouter de la musique live, elle cache bien son jeu. On peut aussi bien y déguster des fruits de mer grillés les pieds dans le sable que s'offrir une retraite bien-être ou un cours de cuisine locale.

Le soir, le rituel est le même pour tout le monde : s'installer dans un bar de plage pour admirer des couchers de soleil qui comptent parmi les plus beaux de la planète. L'île propose cet équilibre rare : assez d'animation pour ne jamais s'ennuyer, mais assez de coins secrets pour se sentir seul au monde.

Pour rejoindre ce petit éden, il faut obligatoirement emprunter la voie maritime. Les traversées sont rapides depuis l'île voisine de Lombok, mais beaucoup choisissent de venir directement de Bali pour une escapade prolongée. Une chose est sûre : une fois que vous aurez goûté à cette eau à 31°C sans aucune pollution sonore, le retour à la réalité risque d'être difficile...