Trop d'automobilistes l'ignorent : que signifie le panneau avec un fond blanc et un cercle rouge autour ?

Sur les routes françaises, ce panneau peu répandu mais tout à fait officiel peut laisser songeur plus d'un automobiliste. Ils risquent pourtant une amende salée en cas d'infraction.

Sur les routes françaises, on trouve des panneaux bien connus et identifiés de tous. C'est le cas du fameux panneau "Stop" ou du "Sens interdit" mais d'autres le sont moins et peu d'automobilistes sont en réalité capable de les interpréter correctement au sens du Code de la route. Parmi ces panneaux déroutants, on trouve celui rond, cerclé de rouge mais avec un fond totalement blanc.

Il s'agit administrativement du panneau dit "B0". Présent sur nos routes dès les années 30, il n'a été ajouté officiellement au Code de la route qu'en 1977. Les apprentis conducteurs doivent donc l'apprendre et comprendre sa signification au moment de passer le fameux examen du Code.

Au premier abord, de nombreux conducteurs pensent qu'il s'agit d'une interdiction générale, voire d'un avertissement concernant la conduite à contresens. La confusion provient de la conception visuelle du panneau. Le cercle rouge est souvent rapidement associé à des restrictions ou des interdictions, ce qui est courant sur de nombreux panneaux de signalisation routière mais l'absence de logo au milieu et ce fond blanc à la place peut paraitre déroutant.

Il est possible de retrouver ce panneau près de parking ou de voies privées, pour guider les usagers vers les voies qu'ils sont autorisés à emprunter. On le voit aussi parfois aux abords de forêts ou chemins forestiers où la circulation d'engins motorisés dégrade fortement les chemins d'exploitation et les chemins ruraux.

Le panneau B0 est donc apparu à l'entrée de nombreux chemins ou de voies. Il est aussi possible de rencontrer ce panneau avec un panonceau de catégorie pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC à l'entrée d'une rue étroite, ou encore un panonceau "sauf riverains".

Peu utilisé, le panneau B0 est donc un panneau synonyme "d'interdiction de circulation interdite dans les deux sens". Il proscrit la circulation sur cette voie à tous les véhicules, motorisés ou non. Il est synonyme de sens interdit, mais dans les deux sens de circulation !

Attention, contrairement ce que beaucoup pensent, il concerne aussi les cyclistes ! Ceux-ci ne peuvent pas circuler sur la voie précédée de ce panneau. Mieux vaut le connaître car se mettre en infraction peut coûter très cher. Ignorer ce panneau expose à une amende forfaitaire de 135 euros ainsi qu'à un retrait de 4 points sur le permis.

L'article R411-17 du Code de la route fait foi. Il précise que "le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe". Mieux vaut ouvrir l'oeil...