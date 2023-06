L'Etat peut prendre des sanctions extrêmes après un stationnement gênant et peu d'automobilistes le savent

Un stationnement gênant peut vite vous conduire à la fourrière pour récupérer votre véhicule. L'amende à payer est souvent salée. Mais parfois, la procrastination est bien pire que de devoir débourser une centaine d'euros.

''Elle est où ma voiture ?'' C'est une question que se posent chaque jour des centaines d'automobilistes. Quand on ne retrouve pas son véhicule où on l'avait garé quelques heures plus tôt, la première réaction est souvent de crier au vol. Puis de se demander – quand on ne le sait pas déjà – si le stationnement était autorisé à l'emplacement choisi. Et c'est en effet bien souvent un stationnement gênant, abusif voire dangereux qui explique que votre véhicule a disparu. Les enlèvements de voiture sont légion tous les jours dans les grandes villes, où trouver une place pour se garer relève parfois de la mission impossible. Une fois votre voiture envoyée à la fourrière, normalement la plus proche de votre lieu de stationnement, débute alors un contre-la-montre pour la récupérer.

Un contre-la-montre payant puisqu'en plus de l'amende pour stationnement gênant d'un montant de 135 euros, des frais de fourrière viennent tous les jours saler un peu plus l'addition. Dans une grande ville comme Paris, Lyon ou Marseille, ils flirtent avec les 30 euros pour chaque journée passée par votre véhicule à la fourrière. Le prix à payer peut très vite s'envoler au-delà des 200 euros.

Une sanction extrême dans certains cas

Mais il y existe un scénario catastrophe. Si vous n'avez pas pu récupérer votre voiture à la fourrière dans un délai de 10 jours – contre 15 avant le changement de procédure en 2021 -, vous risquez purement et simplement de ne jamais la revoir. L'Etat a en effet le droit de vendre votre véhicule. Tous les véhicules ? Non, ceux répondant à des critères bien précis.

La loi stipule que l'Etat possède le droit de vente à deux conditions : la voiture doit avoir entre 13 et 30 ans et sa valeur ne doit pas excéder les 765 euros. Pour estimer le montant du véhicule, un expert est mandaté une fois passé le délai de 10 jours. Si celui-ci considère que votre voiture vaut moins de 765 euros (et qu'elle a plus de 13 ans), alors l'Etat a l'autorisation de la vendre sans votre consentement. Est-ce à dire que vous n'avez plus aucune chance de revoir l'auto que vous aviez garée quelques jours plus tôt ? Il existe une possibilité de la récupérer, en se rapprochant de l'organisme chargé de la vente. Mais cela vous coûtera 129 euros supplémentaires, qu'il faudra ajouter au montant de l'amende et aux frais de gardiennage journaliers. Un prix à payer qui risque bien de dépasser la valeur de votre véhicule !