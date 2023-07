Ils voulaient savoir si la voiture électrique tenait les longues distances, voici ce qui les a surpris après 30 000 km

Un couple a effectué pendant un an de nombreux voyages au volant d'une voiture électrique. Une expérience qui leur a permis de faire une découverte.

De nombreux automobilistes s'interrogent encore sur l'utilisation de la voiture électrique, surtout sur des longues voire très longues distances. Pour tenter de trouver des réponses, un couple a décidé de multiplier les road-trip au volant d'une voiture électrique et a laissé ses impressions sur un blog.

Gia Mora et son mari vivent à Los Angeles et, dans une démarche écologique, ont pris la décision de réduire drastiquement leurs déplacements en avion (à un vol tous les trois ans). Le couple s'est aussi séparé de son SUV hybride pour acquérir une voiture 100 % électrique. Ils ont ensuite usé les pneus de leur Hyundai Ioniq 5 (également en vente en France) sur les routes américaines au point de parcourir 18 000 miles, soit 29 000 kilomètres, en un peu moins d'un an.

Suffisant pour faire un retour d'expérience qu'ils ont donc souhaité partager. ''Au départ, j'étais sceptique à l'idée de posséder une voiture électrique, et encore plus de faire du tourisme avec, écrit Gia Mora. La crainte des longs temps de charge dans des stations isolées ou d'être bloqué avec une batterie à plat suffit à décourager quiconque de passer à l'électrique. Un an après l'achat, je suis convaincue de l'intérêt des véhicules électriques à longue autonomie.''

Des voitures électriques moins performantes par temps froid

''Les voitures électriques sont à l'opposé des voitures à essence en ce qui concerne la régulation de la température, confie la blogueuse. Toutes les voitures électriques, y compris la Ioniq 5, utilisent plus d'énergie pour chauffer que pour refroidir. C'est pourquoi les voitures électriques perdent de l'autonomie par temps froid. Selon nos estimations, la Ioniq 5 parcourt environ 15 % de kilomètres en moins avec la même charge par temps froid que par temps chaud.''

Toujours selon elle, les températures froides ont aussi un impact important sur le temps de charge des batteries. ''Par températures modérées, avec les chargeurs rapides de 350 kilowatts, la Ioniq 5 peut passer de 10 % à 80 % de charge en moins de 20 minutes. Mais les jours où la température tombe en dessous de 20 degrés Fahrenheit (environ -5° Celsius), cela peut prendre jusqu'à 30 ou 35 minutes.'' A l'inverse, les hautes températures et l'utilisation de la climatisation ne semblent pas affecter la durée des recharges.

''Le refroidissement de la Ioniq 5 a très peu d'effet sur l'autonomie et le temps de charge, précise Gia Mora. L'été dernier, dans la chaleur de Phoenix, il n'a fallu qu'une minute de plus pour atteindre la pleine charge, et il est bien plus confortable d'attendre 20 minutes dans l'air conditionné que de passer cinq minutes à l'extérieur par une température de 100 degrés Fahrenheit (37° Celsius) pour faire le plein à la pompe.''

Bonne nouvelle pour Gia Mora et son partenaire, ils habitent en Californie, sur la côte ouest des Etats-Unis, là où se trouve la majorité des états les plus chauds (Nevada, Arizona, Colorado…). Et vu la superficie du pays – près de 10 millions de kilomètres carré – ils ont encore de nombreux coins à explorer avant de se résoudre à visiter des régions plus froides où leur voiture électrique sera moins efficiente !